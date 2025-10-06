Podatkovni centri s 500 Raspberry Pi računala griju domove umjesto plinskih bojlera

Britanski nacionalni projekt uvodi tehnologiju koja višak topline, nastao obradom podataka, pretvara u povoljno grijanje za kućanstva, smanjujući račune za energiju i emisije štetnih plinova

Britanska nacionalna energetska kompanija UK Power Networks predstavila je inovaciju namijenjenu borbi protiv energetskog siromaštva, koja bi kućanstvima s niskim prihodima mogla osigurati povoljno grijanje korištenjem – otpadne topline iz minijaturnih podatkovnih centara. Projekt pod nazivom SHIELD (Smart Heat and Intelligent Energy in Low-income Districts) temelji se na instalaciji i upravljanju niskougljičnim tehnologijama poput solarnih panela, sustava za pohranu energije u baterijama, dok će trećina obuhvaćenih domova dobiti i revolucionarni uređaj HeatHub tvrtke Thermify.

Grijanje na podatkovni centar

HeatHub je u suštini mini podatkovni centar, veličine veće dizalice topline, dizajniran tako da u domu jednostavno zamijeni tradicionalni plinski bojler. Dok Thermifyjeva mreža u oblaku obavlja sigurnu, decentraliziranu obradu podataka za poslovne klijente, uređaj instaliran u domu prikuplja i pohranjuje višak topline koji usput nastaje i inače bi bio odbačen. Međutim, ovdje se toplina koristi za grijanje prostora i vode u kućanstvu, nudeći korisnicima značajne mjesečne uštede, ali i smanjenje ugljičnog otiska.

Uređaj HeatHub integracijom u projekt SHIELD bit će instaliran u većem broju domova i tako će prvi put biti komercijaliziran na širem tržištu. Projekt će poslužiti i da bi se prikupili podaci nužni za daljnje širenje, a dugoročni je cilj kompanije doseći instalaciju od 100.000 sustava godišnje do 2030. godine.

S tehničke strane, obradu podataka unutar svakog HeatHuba obavlja skup od 500 računalnih modula Raspberry Pi Compute Module (CM4 ili CM5). Cijeli sustav uronjen je u ulje, a toplina se iz njega izravno prenosi u kućni sustav centralnog grijanja i tople vode, čineći ga "plug and play" zamjenom za plinski bojler. Iz kompanije Thermify navode da su emisije ugljika povezane s radom HeatHuba i za 75% niže od onih koje proizvodi plinski bojler.

Naglašavaju da njihovi sustavi tako "energiju koriste dvaput" – jednom za računalnu snagu, a drugi put za grijanje, ističući svoju misiju: "Grijemo ljude, a ne svijet".