U SAD-u pretvaraju nuklearne bojeve glave u gorivo za nuklearne elektrane

Kako bi projekti malenih modularnih nuklearnih centrala, poput onoga koji je pokrenula američka tvrtkaTerraPower, a financijski podržali Bill Gates i Warren Buffett, mogli dobiti gorivo, američko je Ministarstvo energetike pokrenulo novi projekt. Rastalit će, naime, stare i rashodovane jezgre nuklearnog oružja, pa obogaćeni uranij iz njih pretvarati u nisko obogaćeni uranij visoke koncentracije, HALEU (high-assay low-enriched uranium), koji će se koristiti u rečenim elektranama.

Kad je projekt pokrenut, kao glavni se dobavljač nuklearnog goriva HALEU isticala Rusija, jer je njegova proizvodnja u SAD-u odavno prekinuta. No, početkom 2022. i uvođenjem strogih sankcija Rusiji, u SAD-u je došlo do manjka goriva, pa su se sada domislili – iskoristit će ostatke nekadašnjih nuklearnih bombi, u međuvremenu rashodovanih, rastaviti ih te uranij pretvoriti u ono što nuklearnim centralama treba za rad.

Iz bombi u struju

Gorivo za ovaj tip elektrana trebao je spomenuti HALEU, koji ima udio izotopa uranija-235 između 5 i 20%, dok konvencionalni nuklearni reaktori rade s nisko obogaćenim uranijem (do 5%). U bojevim se glavama koristi visoko obogaćeni uranij (preko 20%). Američko Ministarstvo energetike i njihova Uprava za nuklearnu energiju sada imaju plan: razmontirat će dio rashodovanih bombi, pri visokim temperaturama rastaliti visoko obogaćeni uranij i pomiješati ga s osiromašenim uranijem, kako bi dobili optimalnu smjesu – koja će potom biti dostavljana u nuklearne centrale nove generacije.

Planovi za malenu nuklearnu centralu TerraPower

Proces pretvaranja bombi u korisno gorivo već je počeo u strogo čuvanom pogonu u mjestu Oak Ridge, savezna država Tennessee, gdje je stvaran i obogaćeni uranij za Oppenheimerov projekt Manhattan. Tamo se uranij tali na oko 1.370°C (vidljivo na naslovnoj fotografiji), pa se HALEU potom formira u "brikete" nalik ugljenu i pakira u limenke. Ohlađeno čvrsto gorivo dovoljno je sigurno čak i za manipuliranje rukama.

Pakiranje HALEU-a u Oak Ridgeu National Nuclear Security Administration

Iako dobar početak, ovaj projekt pretvaranja bombi u gorivo tek je – početak. Naime, kako bi radile punom snagom do kraja desetljeća, modularne će nuklearne elektrane diljem SAD-a trebati oko 40 tona takvog goriva. Kapacitet proizvodnje u okviru Ministarstva energetike trenutačno je tek manji od tone na godinu, a SAD (službeno) raspolažu s tek šest tona sirovine koja se može pretvoriti u HALEU do 2027. godine. Kongres je nedavno kao prioritet stavio pretvaranje starih bojevih glava u nuklearno gorivo, a neslužbeno, SAD raspolažu s daleko više obogaćenog uranija nego što su to potrebe malih elektrana – no, podaci o tome strogo su čuvana tajna, navodi CNN.