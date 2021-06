Facebook će pokazati kreatorima koliko im Apple uzima novaca

Facebook je još prošle godine pokušao potaknuti Apple da se odrekne pojedinih naknada te da tako pomogne organizatorima plaćenih internetskih događaja da zadrže više novaca, no bezuspješno

Izvršni je direktor Facebooka Mark Zuckerberg, objavio da će tvrtka pokrenuti novo sučelje za isplate koje će među ostalom pružiti kreatorima uvid u različite naknade koje moraju platiti te im pokazati na koji način one utječu na njihovu sveukupnu zaradu na platformi.

Izvor; Facebook

Osim toga, Zuckerberg je također rekao da će Facebook zadržati plaćene internetske događaje, pretplate, značke te kako navodi, tvrtkine nadolazeće neovisne vijesti besplatne za kreatore do 2023. godine. No, dodaje i da kad dođe do uvođenja pojedinih troškove, Facebook će uzimati manje od 30 posto koliko uzimaju Apple i drugi.

Izvor: Facebook

Facebookovo novo sučelje za isplate

Izvor: Facebook

Podsjećamo da Facebook i Apple „ratuju“ zbog novih pravila privatnosti predstavljenih u iOS-u 14,5. Naime, nove promjene zahtijevaju od aplikacija da korisnicima transparentnije pokazuju kada se njihovi podaci koriste za praćenje i oglašavanje te im je ostavljeno na izbor hoće li to oni odobriti ili ne, a tvrtki se to ne sviđa.

„Pristajanje na praćenje ne dovodi do toga da Facebook prikuplja nove vrste podataka. To samo znači da možemo i dalje pružati ljudima bolja iskustva“, rekao je Dan Levy, potpredsjednik za oglase i poslovne proizvode Facebooka.