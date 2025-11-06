24 godine kasnije, "Mumija" dobiva nastavak

Redateljski tim Radio Silence, koji se istaknuo horor komedijom "Spremni ili ne" i nastavcima franšize "Vrisak", preuzima kreativnu palicu pod Universalom

Dunja Ivezić četvrtak, 6. studenog 2025. u 11:37
📷 Izvor:Youtube/The Mummy
Izvor:Youtube/The Mummy

24 godine nakon što je izašao Povratak mumije (The Mummy Returns, 2001.), objavljeno je da se Universal Pictures planira vratiti popularnom serijalu filmova, a Brendan Fraser i Rachel Weisz bi trebali reprizirati svoje uloge. Iako se predstavnici iz Universal Picturesa i dalje nisu službeno oglasili, poznato je da će scenarij potpisati David Coggeshall, a režiju bi trebali preuzeti Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett iz redateljskog tima Radio Silence. Projektu se također vraća Sean Daniel, dugogodišnji producent franšize.

Brendan Fraser i Rachel Weisz zajedno su glumili u Mumiji (The Mummy) iz 1999. te u Povratku mumije iz 2001. godine. Oba je filma režirao Stephen Sommers i svaki je na svjetskim kino blagajnama zaradio više od 400 milijuna dolara. Prvi je film Frasera predstavio kao Ricka O’Connella, američkog avanturista i bivšeg vojnika francuske legije stranaca, a Weisz kao Evelyn Carnahan, englesku egiptologinju koja radi u Muzeju starina u Kairu. Franšiza se nastavila sa spin-offom Kralj škorpiona (The Scorpion King) iz 2002. godine, u kojem je glavnu ulogu tumačio Dwayne Johnson, a slijedio je film Mumija: Grobnica zmajskog cara (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) iz 2008. godine, u kojem se Fraser vratio bez Weisz, a režirao ga je Rob Cohen.

Universal je posljednji put pokušao oživjeti franšizu 2017. godine, filmom Mumija (The Mummy) u kojem je glavnu ulogu tumačio Tom Cruise. Film je trebao pokrenuti novi niz filmova o čudovištima pod nazivom Dark Universe, ali je, premda je na kino blagajnama ostvario solidan rezultat od 409 milijuna dolara, kod kritike prošao prilično loše, zbog čega je Universal odustao od šireg plana za Dark Universe.

S obzirom na val milenijske nostalgije — kako za svime što je povezano s Brendanom Fraserom, pa tako i za njegovim filmovima o Mumiji, povratak franšizi iz Universalove perspektive čak djeluje kao logičan potez. Novi bi film trebao biti nastavak, a ne remake, a sudeći prema nedavnoj renesansi Fraserove popularnosti i potencijalnom povratku originalne postave, franšiza i dalje ima potencijal koji bi se mogao iskoristiti.



