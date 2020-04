Broj 1 na Netflixu u Hrvatskoj - Extraction

Netflix je dnevnu listu najgledanijeg sadržaja u pojedinim zemljama uveo 24. veljače. Film Extraction (2020) je na Netflix stigao 24. travnja, kada je i zasjeo na vrh top liste u Hrvatskoj. Extraction je akcijski film i režiserski debi Sama Hargravesa, kaskaderskog koordinatora koji je nadgledao akrobacije u trilogiji Igre Gladi (The Hunger Games), nekoliko Marvelovih filmova, te u filmovima kao što su The Accountant (2016) i Atomic Blonde (2017). U glavnoj ulozi je Chris Hemsworth, koji je poznat po ulozi Thora u Marvelovim filmovima, a scenarij za film je napisao Joe Russo, režiser filmova Avengers: Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) i Avengers: Endgame (2019).

Umiješanost Russoa u nastanak filma Extraction datira više od desetljeća unazad. 2010. godine, Ande Parks i braća Russo (Joe i Anthony) su zajedno napisali priču imena Ciudad. Ciudad je objavljen 2014. godine kao roman u formatu stripa. Premda glavni lik, Tyler Rake, nosi isto ime i u filmu i u grafičkom romanu, razlike proizlaze iz toga što je Parks radio na romanu dok su braća Russo radila na scenariju za film. Ta je podjela rada nastala zbog rane zainteresiranosti studija Paramount za ekranizaciju njihove priče.

Chris Hemsworth glumi Tylera Rakea, plaćenika čije vještine proizlaze iz službe u postrojbi australskog SAS-a (Special Air Service Regiment). Priča počinje tako što prihvaća misiju spašavanja Ovia, sina najvećeg indijskog narkobosa, kojeg je oteo najveći narkobos Bangladeša. Tyler Rake je na početku filma lik koji je spreman upustiti se u suicidalnu misiju zbog raspada u privatnom životu - riječima filma, on se "ne utapa jer je pao u rijeku, već zato što ostaje uronjen u njoj". Međutim, u kaotičnim okolnostima najnovije misije Tylerova priča se transformira u onu o liku na putu do iskupljenja.

U kakvom se točno kaosu nađe usred misije, najviše govori ogroman broj trupala koje do kraja filma Tyler ostavi iza sebe u bijegu od kartela, policije i vojske koja ga progoni ulicama Dhake, glavnog grada Bangladeša. Predah od fenomenalne akcije u prvom dijelu filma nam daje razgovor Tylera i Ovia u kojem saznajemo više o njihovim likovima. Iako je taj predah poslužio da nas veže uz njihove likove, on zapravo nije ni nužan jer smo i nakon neprestane akcije željni što prije vidjeti još više iste. Extraction to postiže dinamičnom koreografijom borbe u kombinaciji s fluidnim kretanjem likova, što proizlazi iz izvrsnog načina snimanja.

U tom smislu, Extraction odskače od uobičajenih akcijskih filmova među kojima oni najgori u sklopu jedne scene rade hrpu rezova koje je teško u potpunosti doživjeti. To postiže tako što kombinira metež na tijesnim ulicama i zgradama Dhake s 11 minuta dugim neprekinutim kadrom potjere ispunjenom akcijom izbliza, dok je najčešća usporedba koju film dobiva zbog koreografije borbi ona s filmovima Johna Wicka (2014-2021).

Nešto niže ocjene nego što je to za očekivati dijelom proizlaze iz nezadovoljstva Bengalaca koji su uzrujani time što film nije autentičan u prikazu Bangladeša. U komentarima se navodi to da grad u kojem je sniman film ne izgleda ni približno kao Dhaka, da jezik nema bengalski naglasak, te da se ljudi ne ponašaju i ne izgledaju kao Bengalci.

Osim ako i sami niste osjetljivi na autentičnost, Extraction je film za sve koji uživaju u akciji, ili pak Chrisu Hemsworthu. Nije za one koji ne podnose brutalno nasilje. Iz filma neprestane pucnjave i potjere slijedi to da priča nije za pamćenje. No to je u ovom akcijskom filmu mala cijena za platiti uzme li se u obzir putovanje na koje nas vodi Sam Hargraves kao kaskader koji je zasjeo na redateljski stolac.