Otkriveni prvi skromni detalji o nadolazećem The Batmanu Part II

Kada se 2022. sručio na velika platna, The Batman redatelja Matta Reevesa postigao je zavidan komercijalni i kritički uspjeh, pa je stoga bilo samo pitanje časa kada ćemo dobiti novi nastavak sage o odraslom muškarcu koji noću tumara gradom obučen kao šišmiš.

Međutim, iako ćemo na The Batman Part II, navodno uslijed prošlogodišnjih SAG-AFTRA i WGA štrajkova, ipak morati pričekati sve do listopada 2026. godine, nestrpljivi Reeves nedavno je ipak podijelio nekoliko vrlo skromnih detalja o projektu.

Naime, u intervjuu za SFX Magazine Reeves je otkrio kako će Robert Pattinson još jednom „epsku” muku mučiti s neuništivom korupcijom u Gotham Cityju, odnosno kako će nadolazeća HBO-ova spin-off serija Pingvin poslužiti kao svojevrsna „točka upada” u radnju. Osim toga, redatelj je također obznanio i kako bi The Batman Part II trebao započeti sa snimanjem sljedeće godine, kao i to da ne trebamo očekivati dublji zalazak u fantastične vode.

Možemo li u The Batmanu Part II, pak, očekivati pojavu Jokera (Barry Keoghan) s kojim su nas teasali na kraju prethodnog filma, Reeves ipak nije želio otkriti. Baš kao ni to hoćemo li imati prilike ponovno se „podružiti” s Paulom Danom, a koji je u netom spomenutom tumačio The Riddlera...