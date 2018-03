Oskari 2018 u znaku del Torovog Shape of Water

Kao i moj plan da odgledam nekoliko preostalih filmova, probdijem kroz Oskare, te prokomentiram o istima već do jutra - život je tek brodolom naših planova, podsjeća Shape of Water, dobitnik Oskara za najbolji film.

Ususret #MeToo i Time’s Up pokretima protiv zlostavljanja žena koji su obilježili ovogodišnju dodjelu, ironično je stoga da poznatija varijacija te izreke (izvorno jidiške) o tome kako se Bog smije našim planovima dolazi od Woody Allena, jednog od optuženih. No tema kojoj se ne mogu oteti je jedna.

Shape of Water

Oskar za najbolji film pripao je Guillermu del Toru (Panov Labirint, Hellboy, Pacific Rim) koji u istoj kategoriji nije uspio osvojiti Zlatni Globus i BAFTA nagradu. Ta je čast pripala izvrsnom filmu Martina McDonagha (In Bruges), Three Billboards outside Ebbing, Missouri.

Ako niste gledali taj prema Oskarima najbolji film, to što bih ga osobno stavio na samo dno nominiranih tek je kompromis na koji bih nevoljno pristao. Tim više što Blade Runner 2049 nije dobio ni nominaciju koje očito ovise i o profitabilnosti filma.

O tome je li nagrada zaslužena ili nije, već puno govori to što odgovor na pitanje zašto i kako je Shape of Water pronašao svoje mjesto na samom vrhu nije nimalo jednostavan, a ima manje veze sa samim filmom.

On uključuje nagađanja o zaštiti ususret optužbama za plagiranje, o kompenzaciji za izvrsni Panov Labirint za kojeg del Toro nije osvojio Oskare na svoje ime, ali i njegovu očiglednu Q&A kampanju nakon projekcija. Ako bi bilo drsko reći da posljednje nije ništa doli lobiranje, društvene i govorničke vještine u najmanju ruku nisu nešto što bi Oskarovi glasači trebali uzimati u obzir, a to izgleda čine.

Guillermo del Toro tako je svojim strastvenim nastupima na Shape of Water nadodao izvanfilmski sadržaj, te nesumnjivo uspio u tome da ga ekskluzivno očima Oskarovih glasača učini boljim nego što jest. Kyle Buchanan za Vulture ističe da su scenografska nostalgija starijih, ali i bliskost novih glasača koji su s del Torom surađivali u prošlosti također odigrali svoju ulogu.

Shape of Water film je o čistačici Elisi (Sally Hawkins) koja u eri Hladnog rata u vladinom laboratoriju razvije bliskost s amfibijskim stvorenjem. Nažalost, poetika citata s početka članka, kao i scenografija, vješta su fasada koja skriva besmisleni film. U središtu takvog zaključka je to humanoidno biće koje je eto dovoljno inteligentno da ne poždere mačku po drugi put.

S jedne strane, upravo to stvorenje stvara privid posebnosti. Dovoljno je primjerice zamisliti Aquamana na mjestu stvorenja i film odjednom gubi novitet. S druge strane ono je toliko udaljeno od ljudske dimenzije - čemu nijema Elisa nimalo ne pomaže - da se za njega ne mogu vezati osjećaji poput ljubavi i empatije. Ne može se vezati niti jedna relevantna rasprava, premda bi tom mišljenju mogli prigovoriti poklonici zoofilije.

Taj izostanak sadržaja istovjetnog našoj stvarnosti Shape of Water rješava s par usputnih scena koje se dotiču seksualnosti. Kao i pokušaji umjetničkog izražaja, one ne vode nigdje, osim tome da učine film bližim publici nego što stvarno jest.

Od Elliotta i E.T.-a do Elise i stvorenja. Od pustolovine do špijunskih natezanja. Od prijateljstva do sebične 'ljubavi'. Shape of Water besmislena je seksualna fantazija koja se za svoj provokativni, ali beznačajni i mračni izražaj nastoji iskupiti bajkovitim krajem.

Nagrade

Osim za najbolji film, Shape of Water osvojio je i tri druga Oskara - za najboljeg redatelja, glazbu i produkcijski dizajn. Srećom, ovo nije bila godina u kojoj jedan film odnosi sve. Plijen su podijelili Three Billboards outside Ebbing, Missouri u glumačkim kategorijama, Blade Runner 2049 u vizualnim, te Dunkirk u kategorijama zvuka.

Call Me by Your Name osvojio je Oskara za najbolju adaptaciju, a Get Out za najbolji originalni scenarij. Oskare su osvojili i Darkest Hour, Phantom Thread, te I, Tonya. Praznih ruku otišli su Spielbergov The Post, ali i Lady Bird Grete Gerwig - prve nominirane ženske redateljice još od povijesne pobjede Kathryn Bigelow za Hurt Locker (2008) u konkurenciji filmova Inglourious Basterds, Avatar, Precious i Up in the Air.