Otkriven datum izlaska Simon the Sorcerer Originsa

Kada je StoryBeasts 2016. godine obznanio da je Simon the Sorcerer 6: Between the Worlds odgođen do daljnjeg, činilo se da smo se od mnogima omiljenog mlađahnog čarobnjaka zauvijek oprostili.

Srećom, da tome ipak ne bude tako, pobrinula se ekipa iz Smallthing Studiosa, koja već neko vrijeme marljivo radi na Simon the Sorcerer Originsu – prequelu prvenstveno namijenjenom okorjelim nostalgičarima.

Naime, osim ručno crtanih vizuala, prepoznatljivo sarkastičnog humora i nove izvedbe Chrisa Barrieja (glasovnog glumca koji je Simonu glas „posudio” u prvom nastavku), Simon the Sorcerer Origins moći će se podičiti i gostovanjem Ricka Astleyja, a koji bi igri trebao podariti „dašak šarma osamdesetih.”

Hoće li Simon the Sorcerer Origins opravdati očekivanja, saznat ćemo već 28. listopada ove godine, kada će se dotični sručiti na PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S te Nintendo Switch. Svi oni koje zanima, netom objavljeni foršpan mogu škicnuti ovdje.