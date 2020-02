Pokrenuta internetska platforma za domaći kratkometražni film - croatian.film

Kratkometražni filmovi su vrlo popularna forma u filmskom svijetu. Svi je rado koriste - osobito srednjoškolci i studenti tijekom školovanja, samouki amateri, ali i filmski profesionalci u raznim fazama svoje karijere. No, kratkometražni filmovi do šire publike dolaze gotovo sam preko festivala i nekih prigodnih projekcija tijekom pojedinih manifestacijama, a nakon toga ostaju u arhivama svojih autora... Upravo to je potaknulo organizatore Zagreb Film Festivala da nešto poduzmu i podare kratkom filmu duži život na javnoj sceni.

Ovih dana predstavili su svoj novi projekt - jedinstvenu internetsku platformu za promociju domaćeg kratkometražnog filma croatian.film, koja omogućava kvalitetan i potpuno besplatan pregled bogate domaće kratkometražne produkcije.

„Važnost kratkometražne forme odavno su prepoznali brojni filmski festivali zbog čega dio svog programa odvajaju za njezino prikazivanje i promociju jer zbog svoje efektnosti, brzine i sažetosti često ostavlja dubok trag na gledatelje, dok istovremeno igra i važnu ulogu u industriji jer se najčešće radi o prvim režijskim pokušajima filmaša i pripremi za dugometražnu formu. Kroz kratku formu bruse se redatelji, scenaristi, glumci, montažeri, ali i svi ostali filmski profesionalci“, rekao je na početku predstavljanja direktor Zagreb Film Festivala, Boris T. Matić.

Primjer stranice s jednim od filmova iz ponude - u vrhu je kadar iz filma (jedan klik do projekcije), a u donjem dijelu generalije o filmu

Prema njegovim riječima, ovakvu iznimnu vrijednost kratke forme prepoznao je i ZFF te je još prije 15 godina u svoj glavni program uveo novu sastavnicu – natjecateljski program hrvatskih kratkometražnih igranih filmova, nazvan Kockice. Godinama je to bio jedan od najposjećenijih i najpopularnijih ZFF-ovih programa, a spomenimo kako je prvi sponzor tog dijela programa ZFF-a bio - Bug!

„Kockice postoje gotovo od samog početka ZFF-a i fokus selekcije oduvijek je bio na novim autorima i autoricama koji još nisu snimili svoj dugometražni film. Tijekom godina u tom programu premijerno su prikazana brojna kratkometražna ostvarenja danas etabliranih hrvatskih filmaša, što Kockice čini jednom od najznačajnijih platformi za promociju mladih talenata u Hrvatskoj, ali i regiji“, istaknuo je Matić.

Domaći portal za kratkometražni film croatian.film tehnički je baziran na Vimeo platformi, a sadržajno je zamišljen kao svojevrsno proširenje i nadopuna festivalskog programa Kockica, omogućava svima zainteresiranima kvalitetan pregled i uvid u domaću kratkometražnu produkciju i to raznih rodova (igrani, animirani, dokumentarni, eksperimentalni te hibridni) i žanrova. Dizajn naglašava važnost filmskog kadra, a opet je primjereno jednostavan i u službi pružanja dodatnih informacija uz ono glavno - gledanje filmova. Sve je izvedeno responzivno i može se gledati na svim platformama.

„Tijekom dugogodišnjeg rada u kulturi i 15 godina održavanja Kockica shvatili smo da kratkometražni filmovi nakon prikazivanja na festivalima rijetko ili nikako imaju priliku biti viđeni od strane zainteresirane publike. Takvo stanje vidimo kao veliki nedostatak, posebice u svjetlu činjenice da je Hrvatski audiovizualni centar, od osnutka do danas, sufinancirao gotovo 450 kratkometražnih filmova, što je svakako respektabilna brojka za relativno malu kinematografiju kao što je hrvatska“, istaknuo je razloge pokretanja platforme izvršni ZFF-ov direktor, Hrvoje Laurenta.

U bazi platforme croatian.film trenutno se nalazi 118 vrijednih, zanimljivih i nagrađivanih kratkometražnih naslova, a među dostupnim filmovima su i djela nagrađivanih domaćih autora prikazana na domaćim i međunarodnim festivalima: Judite Gamulin, Mladena Stanića, Sonje Tarokić, Jasne Nanut, Miroslava Sikavice, Đure Gavrana, Zvonimira Jurića, Antonete A. Kusijanović, Igora Bezinovića, Hane Jušić, Jurja Primorca, i brojnih drugih domaćih autor/ica.

„Cilj nam je bio napraviti platformu namijenjenu svima, kako po mjeri filmskih profesionalaca, tako i publike. Osjetili smo da je pravo vrijeme za pokretanje ovog jedinstvenog filmskog portala kako bi spasili naše 'kratkiše' od zaborava, a zainteresiranu publiku od manjka odličnih filmova“, istaknuo je izvršni direktor ZFF-a, Hrvoje Laurenta.



Uz filmove na croatian.filmu nalaze se razni drugi srodni sadržaji poput baze podataka filmova, baze podataka filmskih profesionalaca i produkcija, vijesti, kolumni, intervjua s 'filmašima mjeseca', popisa nadolazećih filmskih festivala. Omogućeno je komentiranja sadržaja, pisanje recenzija publike, kao i predaja prijave vlastitog filma za uvrštenje na ove stranice. Tijekom prvog tjedna stranice je posjetilo 15.000 gledatelja iz cijeloga svijeta.

Platforma je i dvojezična, svi tekstovi i informacije su na hrvatskom i engleskom, a posebno je pohvalno što svi filmovi imaju i engleske titlove kako bi bili pristupačniji i međunarodnoj publici.