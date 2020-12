Pregled najboljih novih filmova 2020: rujan-studeni

Potraga za dobrim novim filmom se nerijetko svede na potragu za novim gledljivim filmom, a cijelo iskustvo bude tim neugodnije što više vremena protratimo na manjkave baze podataka i sam proces. Novi pregled filmova će kroz cijelu godinu pružati pristup probranim filmovima iz cijelog svijeta. Najveće zadovoljstvo će filmoljupcima nesumnjivo donijeti to što su u pregledu uključeni isključivo filmovi koji su već dostupni na webu.

Time i pristup stranim filmovima koji nisu na engleskom jeziku postaje brz, pravovremen i bezbolan, čime izbjegavamo razočarenje kada otkrijemo da neamerički film koji želimo gledati nije dostupan ili pak nema titlove. U slučaju da starije izdanje stranog filma nije uključivalo engleske titlove, novo ćemo izdanje uzeti u obzir. Filmovi koji nisu uzeti u obzir su filmovi koji su dostupni samo u kinima.

U obzir su uzeti svi dostupni filmovi, kojih je višestruko više, uz nastojanje da svaki od izabranih u nekom pogledu bude bolji od tek gledljivog. Prethodnom pregledu možete pristupiti ovdje, a do sljedećeg pregleda se nadamo da ćete pronaći zadovoljstvo u što više izabranih filmova.

I'M THINKING OF ENDING THINGS (DRAMA; NETFLIX)

Snimljen prema istoimenom romanu (Iain Reid, 2016), I'm Thinking of Ending Things je najnoviji film Charlieja Kaufmana. Po težini otprilike između njegovih prethodnih filmova Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) i Synecdoche, New York (2008), I'm Thinking of Ending Things naginje više potonjem u smislu da je film koji će zaintrigirati ili pak biti nepodnošljiv. Priča prati djevojku koja razmišlja o prekidu sedmotjedne veze s dečkom s kojim se zaputila u posjet njegovim roditeljima. Nedugo nakon što stignu u njegovu rodnu kuću otpočinje nadrealni niz scena u kojima se roditelji pojavljuju u svojim mlađim i starijim verzijama. Te se izmjene događaju bez jasnog cilja, osim onog koji teži ilustraciji određenih aspekta ljudske prirode i njezine relativnosti.

WORDS ON BATHROOM WALLS (DRAMA)

Još je u filmu Lean on Pete (2017) bilo nagovještaja da Charlieja Plummera čeka svijetla budućnost. U filmu Words on Bathroom Walls je to i potvrdio u zahtjevnoj ulozi mlade osobe sa šizofrenijom. Plummer glumi Adama čija se borba svodi na dva izbora - šizofreničnog stanja koje predstavlja potencijalnu prijetnju za osobe oko njega, ili pak tretmana čije nuspojave srozavaju kvalitetu i funkcionalnost njegovog života. Words on Bathroom Walls je daleko bolji izbor u usporedbi s dva povezana filma iz ovog tromjesečja. Prvi je I Met a Girl, koji također priča priču mladog šizofreničara. ali na neprirodniji način, a drugi je Spontaneous u kojem također glumi Plummer, i u kojem do kraja neobjašnjena spontana implozija ljudskih tijela ne uspijeva prikriti ispraznu dramu.

LOVE AND MONSTERS (PUSTOLOVNI)

S relativno malim budžetom od 30 milijuna dolara, Love and Monsters donosi fenomenalnu ekranizaciju gigantskih insekata i drugih hladnokrvnih životinja u post-apokaliptičnom svijetu. Do promjene u životinjskom svijetu dolazi zbog kemikalija u atmosferi nakon uništenja asteroida koji je prijetio Zemlji. Dylan O'Brien (The Maze Runner, Bumblebee) glumi Joela koji se zaputi na više od sto kilometara dugo i opasno putovanje kako bi bio s djevojkom iz djetinjstva. Iako se osjeti utjecaj filmova kao što su I am Legend i Mad Max, Love and Monsters je prije svega zabavni film koji podsjeća na humoristične zombie filmove u kombinaciji s naivnom ljubavi. S druge strane, gigantski insekti osim što su najbolji dio filma, u ovom navratu ulaze u sam vrh zanimljivih post-apokaliptičnih bića.

BOSS LEVEL (AKCIJA)

Nakon Palm Springsa (Hulu) u prošlom tromjesečju, u ovom ponovno dobivamo groundhog-day film. Boss Level je još uvijek svima ispod radara jer je izgleda procurio na web, prije planirane Hulu premijere u 2021. godini. Iako se oboje vode kao akcijski SF filmovi, Boss Level s četiri puta manjim budžetom nikad nije imao šanse biti jedan Edge of Tomorrow (2014). S druge strane, kao i film Love and Monsters, i Boss Level ispunjava svrhu savršeno gledljivog i zabavnog filma. Priču otvara Roy Pulver (Frank Grillo) koji je zbog vremenske petlje zaglavio u istom danu u kojem ga grupa plaćenih ubojica nastoji iznova ubiti. Iako je skripta pripovjedača u filmu mogla biti puno bolja, samo pripovijedanje čini mogućim neprestanost akcije; za koju se režiser filma The A-Team (2010), Joe Carnahan, pobrinuo da ne razočara.

UNHINGED (TRILER)

S neizbrisivim slikama Maximusa (Gladiator) i Johna Nasha (A Beautiful Mind) pri spomenu imena Russell Crowe, tim je impresivnija uvjerljivost potonjeg u filmu Unhinged. Crowe glumi čovjeka koji nakon desetljeća truda i rada pobjesni nakon niza događaja - od razvoda do otkaza netom pred mirovinu. Rachel je samohrana majka na čiju je nesreću upravo on vozač kojem Rachel odluči trubiti pred zelenim svijetlom. Nakon što Rachel završi raspravu bez popuštanja, on joj psihopatološkom smirenošću i jednoumljem odluči uništiti život. Uvjerljivost njegovih postupaka proizlazi iz stava da je završio sa životom i da nema što izgubiti. Za razliku od dosadno 'zastrašujućih' hororaca, Unhinged je više nego dobrodošao jer postiže pozitivni efekt iz negativne atmosfere - ostaje kao podsvjesno upozorenje neurotičnim vozačima koji imaju naviku trubiti bez potrebe.

BAD EDUCATION (BIOGRAFSKI, DRAMA; HBO)

Bad Education je snimljen prema istinitoj priči o najvećoj pronevjeri novca u povijesti američkih javnih škola. U središtu priče je Dr. Frank Tassone (Hugh Jackman), upravitelj školskog okruga Roslyn na Long Islandu (pet škola od predvrtićkog do dvanaestog razreda). Kao četvrtoj javnoj školi u SAD-u, cilj mu je postati najbolji u zemlji. Nasuprot tim stvarnim ambicijama pak stoje ilegalne pronevjere novca njega i njegovih podređenih. Kad su u pitanju adaptacije stvarnih skandala, Bad Education nije na razini filma kao što je Spotlight (2015), ali jednostavan prikaz priproste arogancije i pohlepe ljudi služi kao dostojna zamjena za napetost koje u ovoj priči nema.

THE WOLF OF SNOW HOLLOW (KOMEDIJA, KRIMINALISTIČKI)

U središtu priče je zamjenik šerifa, John Marshall (Jim Cummings), koji počne gubiti živce nakon niza brutalnih ubojstava žena, prvenstveno jer upućuju na nadnaravnog počinitelja. Cummings (Thunder Road) je uz režiju i glavni glumac u svojim filmovima, a u ovom praktički sam samcat pretvara misteriozni triler u komediju farse. To što ostali likovi ne prate njegovu nepromjenjivu razinu pretjeranosti dovodi do pitanja o tome do koje je mjere ostvario što je i naumio, a u kojoj je mjeri glasan jer je nemoćan. Bilo kako bilo, za budžet od 2 milijuna dolara rezultat je solidan, a krajnji će dojam ovisiti o tome hoće li vam upadljiva gluma Cummingsa biti odbojna ili ne.

FATMAN (AKCIJA, KOMEDIJA)

Nakon uhićenja zbog vožnje pod utjecajem alkohola 2006. godine i popratnog anti-semitizma, Mel Gibson je završio na crnoj listi mnogih u Hollywoodu. Nositelj prve nagrade ikada za "Najseksi muškarca (1985.) godine" tjednika People, na scenu se počeo vraćati prvo suosjećajnom glavnom ulogom u filmu The Beaver (2011), dok je režija filma Hacksaw Ridge (2016) predstavljala pun povratak nakon deset godina. Danas, Gibson glumi negativce (Boss Level) ili briljira kao pozitivac s negativnom osobnošću (Force of Nature, Fatman). Gibsona kao Djeda Božićnjaka u filmu Fatman želi ubiti plaćeni ubojica kojeg je poslao dvanaestogodišnji Billy, ljut zbog ugljena koji je dobio za Božić. U međuvremenu, Djed ima vlastite probleme koji ga prisiljavaju na ugovor s američkom vojskom. Za priču koja zvuči nesuvislo, Fatman itekako uspijeva u njenoj provedbi.

FROM BEDROOMS TO BILLIONS: THE PLAYSTATION REVOLUTION (DOKUMENTARNI)

Od godina Nintenda i Sege pa sve do PlayStationa 4 i VR-a, ovaj dokumentarac najveću pažnju pridaje tehničkim aspektima PlayStationove povijesti. To čini uz pomoć brojnih intervjua s ljudima iz industrije, počevši od developera i inženjera pa sve do izvršnih direktora. Poseban je naglasak na preuzimanju tržišta kroz igre na CD-ROMu i posljedičnoj promjeni u odnosu moći, nakon koje su tvorci igara došli na svoje. Alternativni dokumentarci za širu publiku su I Am Greta (2020) koji kronološki prikazuje put Grete Thunberg do viralne video snimke njenog obraćanja u UN-u, te Robin's Wish (2020) koji je intimni prikaz borbe Robina Williamsa s bolesti za koju nije ni znao da je ima, te eventualnog samoubojstva. Užu publiku bi mogli interesirati dokumentarci Belushi (2020) i Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne (2020), dok je Borat Subsequent Moviefilm (2020) bolje preskočiti kao daleko više neugodan nego što je humorističan.

TENET (AKCIJA, TRILER, SF)

Ne postoji niti jedan razlog zašto je film Tenet uključen na listu osim kao preventivno obrazloženje da ne pripada čak ni ovdje, među boljim filmovima u kratkih tri mjeseca svjetske kinematografije - što ga efektivno čini manje vrijednim gledanja od bilo kojeg navedenog filma. U suprotnosti s iskazanom zbunjenosti pojedinih gledatelja, koncept izvrnutog vremena u Tenetu i priča koja ga prati su iznimno jednostavni. Ono što je otežano nije razumijevanje, već čin percepcije iliti gledanja izvrnutih scena, čija istovremenost normalnog i izvrnutog toka vremena izaziva osjetilnu neugodu. Neugoda u kinematografiji može služiti obogaćivanju ukupnosti filma, no u Tenetu ona ne služi ničemu. U pozadini Nolanovog trika su ispodprosječna priča, ispodprosječni likovi i kolaž ispodprosječnih akcijskih scena koje djeluju nespretno, a ne zanimljivo. Sve to, ili bolje reći - ništa, za pratnju ima duge, a manjkave ekspozicije i ometajući dizajn zvuka - osobito za publiku koja film gleda bez titlova. Tenet je blesava, jednodimenzionalna, isprazna i neugodna dosada koja - uzimajući u obzir vrijednost Nolanovog filmskog vremena - spada u kategoriju bolje-da-nije-ni-snimljen filmova.

STRANI FILMOVI KOJI NISU NA ENGLESKOM

DINER (TRILER; JAPAN)

Adaptacija romana čija je priča navodno smatrana tehnički neprikladnom za veliki ekran, proizvela je više nego zanimljiv rezultat. Eksplozija šarolike scenografije (posebno hrane) i ekscentričnih likova u filmu Diner toliko je neobična da je potonji teško svrstati u ijedan postojeći žanr. Pretjeranost likova, priče i glume vuče na sadržaj koji je više uobičajen za strip ili anime. Film počinje introspektivom Kanako koja je u potrazi za poslom u beznađu suvremenog društva, no ubrzo prerasta u vlak (doslovne) smrti koji sa svakom novom sekcijom donosi nove zanimljive likove. Mjesto u kojem se odvija čitava radnja je restoran koji obitavaju samo luđački serijski ubojice. Uz Kanako kao novopridošlu konobaricu, drugi glavni i najzapaženiji lik je dugogodišnji kuhar Bombero kojeg izvrsno glumi Tatsuya Fujiwara (Battle Royale, Death Note).

LAST LETTER (DRAMA; JAPAN)

Priča počinje nesporazumom kad na godišnjici mature sad već odrasli vršnjaci zamijene Yuri (Takako Matsu; Confessions, 2010) za njenu preminulu sestru Misaki (Suzu Hirose; Chihayafuru I, II, III). Kyoshiro Otosaka koji je bio zaljubljen u Misaki od školskih dana i koji na godišnjici sreće Yuri, s potonjom započinje razmjenu pisama. Ta se razmjena spletom okolnosti proširuje na Ayumi i Fuku, kćeri Misaki, odnosno Yuri. Suprotno prividnoj zavrzlami, Shunji Iwai (All About Lily Chou-Chou, 2001) je veteran emotivnih filmova koji više gorku nego slatku priču o izgubljenoj mladosti i ljubavi u filmu Last Letter raspliće na tečan, dirljiv i optimističan način. U ulozi Yurinog supruga, u filmu se pojavljuje Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion, 1995).

VOICES IN THE WIND (DRAMA; JAPAN)

11. ožujka 2011. godine, potres magnitude 9.1 započeo je 70 kilometara od istočne obale Japana. Valovi tsunamija izazvani potresom putovali su brzinom 700 kilometara na sat, do 10 kilometara u unutrašnjost, te su dosezali do četrdeset metara visine u Iwate prefekturi - rodnog mjesta Haru, glavne junakinje filma. Haru koja je u katastrofi izgubila roditelje i brata, otišla je živjeti kod tete u Hiroshimu. Nakon što potonja završi u bolnici, Haru odlazi na gotovo 1400 kilometara dug put do grada Otsuchi u Iwate prefekturi i sreće razne likove. Unatoč sporom ritmu, Voices in the Wind ne ispunjava samo osjećajima već i opipljivim životnim iskustvom.

SUNKIST FAMILY (KOMEDIJA; KOREJA)

Priča prati obitelj u kojoj svaki član ima neki ljubavni problem. Bračni par Joon-Ho i Mi-Hee se počne prepirati nakon što u susjedstvo stigne poznanica iz mladosti, a djeca se u međuvremenu nose s vlastitim izazovima. Sunkist Family je laka komedija u kojoj niz nesporazuma dovodi do nezaustavljivog smijeha u humorističnom klimaksu pred kraj filma.

THE CALL (NADNARAVNI, TRILER; KOREJA; NETFLIX)

The Call je snimljen prema britansko-portorikanskom filmu The Caller (2011), a ni Južnoj Koreji priča o pozivu koji spaja osobe iz dva različita vremena nije nimalo strana zahvaljujući jednoj od njenih najboljih serija - Signal (2016). Osim poznatih sporednih glumaca, The Call prati dvije djevojke, Seo-yeon (Park Shin-Hye; Pinocchio, #Alive) i Young-sook (Jong-seo Jun; Burning), koje se nalaze u istoj kući uz vremensku razliku od 20 godina. Nakon optimističnog početka, njihov odnos ubrzo prerasta u borbu za preživljavanje koja se odvija kroz vrijeme i prostor. Unatoč prednosti utjecaja na budućnost koju ima Young-sook, Seo-yeon je nastoji savladati uz pomoć informacijskog doba.

LEAP (BIOGRAFSKI, SPORT, DRAMA; KINA)

Leap je igrani film snimljen prema povijesti ženskog odbojkaškog tima Kine. Film počinje u vrijeme prije finala Svjetskog Kupa 1981. godine protiv Japana. Leap sredinom filma stvara vještu tranziciju koja povezuje likove iz prošlosti s njihovim sadašnjim verzijama i vodi sve do borbe na Olimpijskim igrama u Brazilu 2016. godine. Glumačka postava uključuje većinu kineskih olimpijki iz 2016. godine, kao i članice brazilskog odbojkaškog tima.

THE BEAST (KRIMINALISTIČKI, TRILER; ITALIJA; NETFLIX)

Nakon što mu otmu kćer, od obitelji otuđeni Leonida (Fabrizio Gifuni) se trgne iz mrtvila uzrokovanog ratnom prošlosti i počinje potragu. The Beast je talijanska varijacija na središnju temu filma Taken (2008). Za razliku od francusko-američkog filma u kojem je Liam Neeson nezaustavljiva sila, The Beast djeluje kao da ne zna što želi od svog glavnog junaka Leonide. S jedne strane mu daje jaku pozadinu s trideset godina iskustva u vojsci i specijalnim postrojbama, a s druge mu (na zbog toga neuvjerljiv način) značajno otežava savladavanje običnih kriminalaca. The Beast završava listu kao posljednji u nizu preporuka.