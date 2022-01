Pregled najboljih novih filmova 2021: rujan-prosinac

Potraga za dobrim novim filmom rijetko urodi plodom, naprotiv, većinu filmova na koje naiđemo nemamo želju gledati. U pregledu nastojimo izabrati najbolje među novim filmovima, a zadovoljstvo će filmoljupcima nesumnjivo donijeti to što su izabrani isključivo oni koji su već dostupni na webu.

Proteklih smo se mjeseci osvrnuli na Dune, novu sezonu Star Treka i korejsku produkciju filmova. Osim filmova koji slijede u nastavku teksta, oni kojima nikad nije dosta božićnog ugođaja mogu birati i između dva obiteljska filma: A Boy Called Christmas i 8-Bit Christmas. S boljom polovicom na autopilot pak možete prijeći s romantičnim komedijama Love Hard i The Hating Game. Sreću možete okušati i s filmovima koji kotiraju visoko po kritici, nagradama i predviđanjima za Oskara: The Power of the Dog sa 117 nagrada od 187 nominacija, Titane kao dobitnik nagrade Palme d'Or, drama Belfast, te biografski mjuzikl tick, tick...BOOM!.

Prethodnom pregledu možete pristupiti ovdje, a do sljedećeg pregleda se nadamo da ćete pronaći zadovoljstvo u što više odabranih filmova.

DUNE (SF, EPSKI)

Priča romana prati mladog Paula Atreidesa (Timothée Chalamet) iz kuće Atreides koju car Shaddam IV vidi kao najveću prijetnju. U želji da ih eliminira, car im dodjeljuje strateški značajan planet Arrakis znajući da će ga kuća Harkonnen, kao bivši vlasnici, htjeti nasilno uzeti natrag. Kao adaptacija tek prvog dijela romana, Dune je itekako ispunio očekivanja, te se u ovom trenutku može pohvaliti s 51 osvojenom nagradom od 146 nominacija. Iako je više nego udvostručio ($396 mil.) budžet ($165 mil.) i ušao u top 10 po prihodima, prestiž sage nije uspio financijski nadvladati interes za uobičajeniju vrstu blockbustera i druge filmove kao što su Spider-Man: No Way Home ($1,38 mlrd.), No Time to Die ($774 mil.), F9: The Fast Saga ($726 mil.), Venom: Let There Be Carnage ($501 mil.), Godzilla vs. Kong ($467 mil.), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ($432 mil.) i Eternals ($401 mil.). Premijeru nastavka očekujemo 20. listopada 2023. godine.

LAST NIGHT IN SOHO (MISTERIJ, PSIHOLOŠKI HOROR)

Eloise (Thomasin McKenzie) dolazi u London sa željom da postane modna dizajnerica, no ubrzo shvaća da su gradski život i ljudi daleko od ideala i ugode. Jedne se noći misteriozno nađe u 60-ima gdje sreće glamuroznu Sandie (Anya Taylor-Joy) koja sanja o tome da postane pjevačica. No, prvi osjećaj dobrodošlog eskapizma ubrzo prerasta u noćnu moru. Filmu Last Night in Soho ne treba dugo da zarobi pažnju zahvaljujući Anyi Taylor-Joy i estetici 60-ih godina, koji su već provjerena kombinacija zahvaljujući seriji The Queen's Gambit. Umjesto šahom, Taylor-Joy ovaj put osvaja misterijem, a zahvaljujući dinamičnom ritmu (pretapanje s modernim svijetom) koji se rijetko pronalazi u žanru misterija, ni u jednom trenutku ne želimo odvojiti oči od ekrana. Slabije alternative u sklopu žanra su filmovi Malignant i Antlers.

KING RICHARD (BIOGRAFSKI, DRAMA, SPORT)

King Richard je dramatični i osjećajni prikaz Richarda Williamsa (Will Smith) koji je isplanirao teniski uspjeh svojih kćeri, Venus i Serene, još prije nego što su bile rođene. Kao i obično, likovi koje Smith glumi stvaraju uvjerljivu iluziju da ništa nije nemoguće. Unatoč tome što nije intenzivan u istoj mjeri, obožavatelji Smithovih filmova The Pursuit of Happyness (2006) i Seven Pounds (2008) se ne moraju premišljati oko gledanja i ovog filma. Druga opcija je dokumentarni film Schumacher (Netflix), u kojem fanovi Michaela Schumachera mogu uživati u mnoštvu arhivskih snimaka i intervjua.

THE LAST DUEL (DRAMA)

The Last Duel počinje scenom pred okršaj viteza Jeana de Carrougesa (Matt Damon) i njegovog štitonoše Jacquesa Le Grisa (Adam Driver). Pred kraljem i publikom, početak borbe čeka i Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), supruga de Carrougesa. Po uzoru na Rashomon (1950), The Last Duel predstavlja istu priču iz perspektive nekoliko različitih likova. Motiv koji oba filma dijele je zločin silovanja. Druge opcije kad su u pitanju filmovi s ozbiljnijom atmosferom i tematikom su Old Henry i Mass. Prvi je vestern u kojem otac sa skrivenom prošlošću nastoji držati sina dalje od nasilja, dok je drugi razgovorna drama u jednoj prostoriji - slično filmu The Sunset Limited (2011) - u kojem roditelji počinitelja i žrtve nastoje pronaći mir godinama nakon zločina.

FREE GUY (AKCIJA, KOMEDIJA)

Ryan Reynolds glumi bankovnog službenika Guya koji u jednom trenutku shvati da je NPC, lik koji je tek dio ponavljajuće pozadine u sklopu virtualne igre. Film funkcionira zahvaljujući pojavi Reynoldsa koji kao i uvijek proždire pažnju i time je odvlači s iritantnih likova. Film će se prvenstveno svidjeti onima koji žele vidjeti interakciju između NPC-a i igrača, koliko god blesava bila. Dodatni plus je što razlog iza buđenja Guyeve svijesti nije proizvoljan, već je ukorijenjen u glavnu radnju. Ryan Reynolds i blesavo zabavni filmovi uvijek dolaze u istom paketu pa sreću možete okušati i s akcijskom komedijom Red Notice (Netflix).

DON'T LOOK UP (KOMEDIJA; NETFLIX)

Nakon što Kate (Jennifer Lawrence) otkrije komet, njen mentor Dr. Mindy (Leonardo DiCaprio) primijeti da je komet na putu da se sudari sa Zemljom. Ono što slijedi je satira politike, medija i društva kroz prikaz karikiranih likova i njihovih postupaka. Naime, unatoč očitoj prijetnji kometa, trud Kate i Dr. Mindyja rezultira farsom u kojoj nitko ne reagira na saznanje o apokalipsi onako kako su očekivali. Kritički, film djeluje kao da je adaptirana neispolirana verzija scenarija, ali opravdanje za to pronalazi već u tome kakvom se tematikom bavi. Ostatak ukupnog dojma će ovisiti o tome osjećate li zadovoljstvo ili neugodu u tome što je film stavio na nišan neozbiljnost i ispraznost suvremene komunikacije između ljudi.

STRANI FILMOVI KOJI NISU NA ENGLESKOM

PLAYGROUND (BELGIJA; DRAMA)

Unatoč navali stranih filmova pred Oskare, osobno me osvojio tek jedan. 70-minutni Playground prati sedmogodišnju Noru koja svjedoči maltretiranju njenog brata u školi. Ono što treba posebno istaknuti je rad kamere koji kroz cijeli film drži Noru u prvom planu. Film time postiže dodatnu dimenziju bliskosti s glavnim likom, te iznimno vjerodostojni prikaz dječje interakcije. Među ostalim filmovima koji imaju dobre izglede za nominaciju za najbolji međunarodni film, na webu su dostupni sljedeći: Drive My Car (Japan), Flee (Danska), I'm Your Man (Njemačka), Hive (Kosovo), The Hand of God (Italija), Prayers for the Stolen (Meksiko), Lunana: A Yak in the Classroom (Butan), Lamb (Island).

BYE BYE MORONS (FRANCUSKA; KOMEDIJA)

Suze, nakon što sazna da je smrtno oboljela, odluči potražiti sina kojeg je kao maloljetnica dala na posvajanje. U tome joj se, nakon neuspješnog pokušaja samoubojstva, pridruži Albert, te slijepi arhivist Serge. Film gubi relevantnost već time što je sve što se događa udaljeno od stvarnosti, no u zamjenu nudi komediju likova na rubu apsurda. Ako ste u potrazi za prvenstveno zabavnim stranim filmom, Bye Bye Morons je solidan izbor.

MIRACLE: LETTERS TO THE PRESIDENT (KOREJA; DRAMA)

Jun i njegova sestra Bo žive u selu iz kojeg do škole moraju satima hodati tračnicama kroz nekoliko tunela i preko nekoliko mostova, rutom koja je već uzela nemali broj života. U želji da dobiju vlastitu stanicu za vlak, Kim šalje brojna pisma predsjedniku. U usporedbi s filmom Escape from Mogadishu - ovogodišnjim korejskim kandidatom za nominaciju za najbolji međunarodni film - gorkoslatka drama filma Miracle Letters To The President ostavlja jači utisak.

VIOLET EVERGARDEN: THE MOVIE (JAPAN; DRAMA; NETFLIX)

Kad smo kod utisaka, malo toga konkurira ljepoti KyoAni animacije u filmskim i TV adaptacijama novele Violet Evergarden. Violet Evergarden The Movie je drugi film u nizu, a oba služe kao nastavci na 13-epizodni anime. Priča prati Violet koja radi kao Auto Memory Doll, posao koji podrazumijeva pisanje pisama i drugih tekstualnih formi na zahtjev klijenata. Njihov je cilj na proizvoljni, ali zadovoljavajući način prenijeti klijentove misli na papir, odnosno napisati tekst u skladu s prilikom. Gotovo četiri godine nakon početka priče, najnoviji film napokon zatvara osjećajima preplavljen krug.