Četvrta sezona Star Trek: Discoveryja grabi pažnju tek kasnim povlačenjem s Netflixa

O prvoj sezoni Star Trek: Discoveryja pisali smo kao o seriji koja se odmaknula od kultnih izdanja franšize (s djelomičnim izuzetkom DSN-a) bez da je uspjela kapitalizirati na toj slobodi. Nakon tmurne atmosfere i priče čiji je fokus bio na drami, trileru i akciji u prvoj sezoni, druga je sezona podsjetila na epizodnost, problematiku i misterij starog Treka, dok je treća isticala pustolovnu atmosferu kroz lik Clevelanda "Booka" Bookera, kao Star Trek inačicu Star Wars-ovog Hana Sola.

Podsjetimo se, deset godina prije Kirkove ere, glavna priča prve sezone Discoveryja je sukob Federacije i Klingonaca. Usred sezone, Discovery završi u alternativnom svemiru. Nakon što se vrati u vlastiti, shvate da je prošlo devet mjeseci i da je Federacija na rubu poraza. Rat biva zaustavljen zahvaljujući kapetanici odnosno carici Philippi Georgiou iz alternativnog svemira koja predloži napad na Qo'noS na temelju iskustva iz vlastitog svemira. Umjesto napada, detonator bombe daju L'Rell i Tyleru koji pod prijetnjom masovnog uništenja preuzimaju vladavinu nad klingonskim kućama.

U drugoj sezoni Discovery primi poziv upomoć od USS Enterprisea nakon čega Christopher Pike, prethodnik Jamesa T. Kirka, preuzme prazno mjesto kapetana Discoveryja. Saznajemo da je do nesreće došlo pri istraživanju sedam misterioznih signala diljem galaksije. Burnham saznaje da je njen polubrat Spock imao noćne more o tim signalima još od djetinjstva. Discovery pri svakom dolasku na mjesto signala nailazi na Crvenog Anđela za kojeg se kasnije ispostavi da je vremenski putnik koji nastoji spriječiti apokalipsu koju će izazvati umjetna inteligencija imena Control. Sukladno broju signala, sezona je ispunjena brojnim lokacijama i akterima, među kojima je najistaknutiji Section 31, tajna služba Federacije. Na kraju sezone, Section 31 pod kontrolom umjetne inteligencije nastoji zarobiti Discovery na kojem se nalaze podaci potrebni za daljnju evoluciju umjetne inteligencije. No, Burnham u odijelu Crvenog Anđela bježi s Discoveryjem preko 900 godina u budućnost, gdje umjetna inteligencija ne može do njih.

U trećoj sezoni je 3188. godina i ima života u galaksiji, što znači da je Discovery uspio zaustaviti umjetnu inteligenciju. Burnham saznaje od prijevoznika Booka za događaj imena "The Burn", u sklopu kojeg je sredinom 31. stoljeća većina dilitija postala inertna što je dovelo do eksplozija warp jezgri diljem galaksije. Time je Federacija izgubila prisustvo u takvoj nepovezanoj galaksiji. Burnham i Brook se uvaljuju u nevolje i sreću niz aktera koji će se kasnije pokazati kao dio Emerald Chaina, kapitalističkog sindikata Orionaca i Andorijanaca. U međuvremenu Discovery nailazi na uzrok inercije dilitija, ali i planet sačinjen od dilitija, što podrazumijeva da će Federacija, ali i ostatak galaksije ponovno stati na noge. Na kraju, Emerald Chain se raspada nakon propalog pokušaja da ukradu tehnologiju pogona na spore i pokušaja da uspostave mir s Federacijom (i time postanu legitimna organizacija).

Pišući pročišćene sažetke prošlih sezona, dojam je da je okvirni dio priče sam po sebi dostojan Star Trek franšize. Što onda čini Star Trek: Discovery sadržajno propalim pothvatom u očima više od polovice publike? Najveći udio u odgovoru su nesumnjivo likovi i njihova interakcija, odnosno događaji i dijalozi koji popunjavaju praznine i grade identitet likova.

Pojedine glumce kao što je Mary Wiseman (Sylvia Tilly) je teško uopće zamisliti u drugim ulogama, što znači da je dio izvornog problema već u castingu. U takvim slučajevima imamo dojam da umjesto da služe sadržaju, svojom pojavom ili određuju sadržaj ili u najmanju ruku ograničuju budući sadržaj. Uzmemo li najbolji Star Trek sadržaj, ima li značajnog mjesta za Mary Wiseman u njemu? Za koliko drugih glumaca iz Discoveryja ima?

S druge strane, prigovori padaju u vodu kad je u pitanju izgradnja poligona za političku korektnost kao što je Star Trek: Discovery. Glumci i likovi koji su nezadovoljavajući na spektru Star Trek protagonista, inherentno ili ne, odjednom postaju optimalni izbor i upravo time potvrđuju iz čega jezgra serije (glumci i likovi) proizlazi - iz osnaživanja onih demografskih skupina koje su u fokusu suvremene društveno-političke rasprave.

Za svaku sezonu se može reći da je imala drugačiji ton - od tmurnog, do misterioznog i pustolovnog - a sudeći prema traileru i ekskluzivnim recenzijama na temelju četiri pogledane epizode, četvrta sezona će imati priču analognu COVID-19 pandemiji. Umjesto virusa, glavni element u toj analogiji će biti svjetlosnim godinama rasprostranjene prostorne anomalije čije posljedice možemo vidjeti na samom kraju prve epizode. Kao i do sad, za očekivati je da će barem okvir priče biti dovoljno zanimljiv.

Idealno, svaka scena ima svoju svrhu, a svrha prve scene je bila prikaz napora u ponovnoj uspostavi Federacije nakon otkrića novih zaliha dilitija. No, Burnham i Book osim što dostave dilitij dolaskom na tuđinski planet, nedovoljnom pripremom i pristupom uspijevaju uvrijediti tuđince pred čijim napadima jedva pobjegnu. Na prvu, blesavi razvoj događaja je nešto što više priliči seriji The Orville.

Ipak, Burnhamovo nonšalantno kockanje sa svojim i tuđim životom dobiva značenje kroz preciznu kritiku na kraju epizode - u četiri minute dugom dijalogu s novom predsjednicom Federacije, Lairom Rillak, koja ima ljudske, bajoranske i kardasijanske korijene. Druge interakcije su pak potpuni trn u oku, a među njima je najistaknutiji prikaz Tal (Trill simbiont) na isti način na koji je bila prikazana Tilly u prošlim sezonama - kroz nervozno blebetanje.

Prva epizoda četvrte sezone Discoveryja za sad otkriva nastavak spektakla specijalnih efekata i dovoljno zanimljive priče, potraćenih na likove s kojima ne dijelimo bliskost niti gledamo s poštovanjem. Možda je upravo to najbolje mjerilo Star Trek serija - odgovor na pitanje koje bismo Star Trek posade najviše htjeli biti dio? U slučaju Discoveryja prikladnije bi pitanje pak bilo bismo li uopće htjeli biti dio te posade?

Ako ste kao pretplatnici Netflixa koji ne koriste piratske servise bili u dilemi gledati novu sezonu Discoveryja ili ne, Paramount+ (u vlasništvu ViacomCBS-a) je donio odluku za vas - Discovery više nije dostupan na Netflixu. Dva dana prije europske premijere (u SAD-u se Discovery oduvijek prikazivao ekskluzivno na Paramount+ platformi, bivšem CBS All Accessu), Netflix je ostao bez svih sezona Discoveryja, prenosi Chris Stokel-Walker za Wired.

Izgledno je da će i ostatak Star Trek sadržaja biti povučen prije ili kasnije. Paramount+ će postati dostupan izvan SAD-a tek sljedeće godine, no do kraja 2022. će pokrivati samo 45 zemalja, u usporedbi s Netflixovih 190 u ovom trenutku. To nije prvi slučaj povlačenja serija kako bi se izgradila vlastita streaming platforma, no do sad se to događalo uglavnom u granicama SAD-a kao u slučaju NBC Peacocka i serije The Office.

Analisti pretpostavljaju da slijedi još veći rast originalnog sadržaja na platformama upravo kako bi izbjegli situacije u kojima mreže koje drže prava na stare serije povlače ista s tržišta. Na Netflixu je trenutno 40% sadržaja originalno, u odnosu na 16% u siječnju 2019. godine, a jedan od poteza Netflixa bi mogao biti upravo produkcija sljedećeg Star Treka.