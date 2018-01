SF filmovi koje ćemo gledati u 2018.

Alien: Covenant, Blade Runner 2049, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Star Wars: The Last Jedi, The Space Between Us, Valerian and the City of a Thousand Planets, Wonder Woman, istaknuta su SF imena iz 2017. godine. Može li 2018. godina biti bitno bolja preostaje vidjeti u nastavku.

2. veljače - Cloverfield 2018

Počevši od najave u 2012. godini pod imenom "God Particle", ovaj treći po redu film u produkciji J.J. Abramsa tek je naknadno otkriven kao dio Cloverfield svemira. Izuzev promotivne audio snimke, malo je toga poznato o samom filmu. Priča navodno prati posadu Međunarodne svemirske postaje kojoj Zemlja iščezne naočigled nakon eksperimenta s velikim hadronskim sudarivačem, te njihovu borbu za preživljavanje.

23. veljače - Annihilation

U potrazi za nestalim mužem (Oscar Isaac), Natalie Portman dio je tima pet žena na ekspediciji u već 30 godina ekološki kontaminiranom području u kojem su zakoni prirode i evolucije bitno drugačiji. S Alexom Garlandom (Ex Machina, Never Let Me Go, Sunshine, 28 Days Later) na čelu režije i adaptacije zvuči više nego obećavajuće. No pitanje je može li roman Jeffa VanderMeera zaživjeti i preživjeti na ekranu. Prepreke u post-produkciji mogle bi biti znak upravo otežane adaptacije koja trailerom, a stoga možda i filmom, ne odgovara na pregršt pitanja one najproblematičnije vrste - o rupama u priči.

30. ožujka - Ready Player One

Overwatch, Streetfighter, Batman, Tomb Raider, Back To The Future, Mad Max, Speed Racer, Akira, Gundam - samo su neke od referenci iz pop kulture u ovoj adaptaciji SF romana Ernesta Clinea. U distopijskoj budućnosti čovječanstvo pronalazi predah u dinamičnom i besprijekornom simulatoru virtualne stvarnosti poznatom kao OASIS. Neizgledni junak Wade Watts (Tye Sheridan) upušta se u virtualnu borbu protiv korporacija za nasljedstvo preminulog osnivača. Film Stevena Spielberga trebao bi biti prava poslastica.

13. travnja - The New Mutants

S Joshom Boneom (The Fault in Our Stars) na čelu režije i scenarija i Maisie Williams (Game of Thrones) kao jednom od 5 mladih mutanata, ova adaptacija spin-offa stripa X-Men mogla bi otvoriti novi smjer kojim bi superherojski filmovi mogli ići i time ublažiti njihovu zatupljujuću količinu. Naravno, spoj supermoći i horrora značajnije je oduševio već u Stranger Things (2016-), premda bi se zbog izostanka vedrijih tonova, ali i institucije u kojoj su mladi mutanti zatočeni, paralele mogle povući već i sa Sucker Punch (2011).

4. svibnja - Avengers: Infinity War

Kao nijedan superherojski film do sad, Infinity War doima se toliko veličanstvenim pothvatom da se čini kao da sve negativno što je rečeno za filmove istog žanra jednostavno nije moguće mirne duše primijeniti i na njega. Deset je dugih godina prošlo od prvog Iron Mana, a s ciljem da ujedini sve junake prošlih filmova, Infinity War nije toliko impossible to flop film koliko je nemoguće da ne utrži preko milijardu dolara. Infinity War je neosporno film za kojeg svi entuzijasti priželjkuju da potraje što je duže moguće.

25. svibnja - Solo: A Star Wars Story

Što je jednom bio iščekivani film, sada može poslužiti kao primjer koliko se brzo sentiment može promijeniti i u kojoj mjeri posao redatelja može postati nezahvalan. Nakon filma Star Wars: The Last Jedi, u toj se ulozi našao upravo redatelj Ron Howard (Rush, Frost/Nixon, Cinderella Man, A Beautiful Mind) koji je k tome i zamijenio Phila Lorda i Chrisa Millera tri tjedna prije kraja same produkcije. Ipak, ton svemirskog vesterna i Emilia Clarke (Game of Thrones) veliki su poticaj. Ispuni li Solo barem isti standard kao i drugi spin-off, Rogue One, potrudit ćemo se prigrliti ga na svijetlu stranu Sile, daleko od novih 'originala'.

1. lipnja - Deadpool 2

Unatoč tome što u čitavom premijernom mjesecu prvi Deadpool film nije imao ozbiljnijeg konkurenta (čak su i Gods of Egypt i Zoolander 2 spasili budžete jer nije bilo ništa pametnije za gledati), utržak od 783 milijuna dolara na budžet od 58 milijuna nevjerojatan je rezultat, ali i izvrstan poticaj za produkciju rizičnijih filmova. Nakon odlaska Tima Millera s mjesta redatelja, na Davidu Leitchu (Atomic Blonde) je da ispuni naša očekivanja. No i bude li jednako dobar, cjelomjesečna podudaranja s filmovima Slenderman, Solo: A Star Wars Story i Ocean's Eight, ali i The Incredibles 2, Jurassic World: Fallen Kingdom, te Sicario 2: Soldado u manjoj mjeri, mogla bi se osjetiti na ukupnoj zaradi.

17. kolovoza - Captive State

Bez ijednog promotivnog videa, Captive State uspijeva se ugurati na listu zahvaljujući zanimljivoj premisi. Za razliku od uobičajenih filmova o invaziji izvanzemaljaca, Captive State je smješten u Chicagu desetljeće nakon poraza i okupacije, s ljudskim kolaboracionistima na jednoj i disidentima na drugoj strani. Na čelu filma je Rupert Wyatt (Rise of the Planet of the Apes), a u glavnim ulogama su John Goodman (The Big Lebowski, 10 Cloverfield Lane) i Vera Farmiga (The Conjuring, Up in the Air).

14. prosinca - Mortal Engines

Tisuću godina nakon kataklizme koja je uništila civilizaciju, čovječanstvo živi u gigantskim pokretnim gradovima koji na putu napadaju manje od sebe u potrazi za resursima. Tom Natsworthy (Robert Sheehan), stanovnik nižeg sloja pokretnog Londona, s opasnom Hester Shaw (Hera Hilmar) sklapa savez koji bi mogao promijeniti smjer budućnosti. S Peterom Jacksonom (The Lord of the Rings) kao jednim od scenarista, produkcija je pohvaljena i od samog autora ovog post-apokaliptičnog svijeta i steampunk gradova, Philipa Reevea.

14. prosinca - Spider-Man: Into the Spider-Verse

Sudeći prema traileru, produkcijske kuće Columbia Pictures i Sony Pictures Animation mogle bi se iskupiti za The Emoji Movie (2017), ovaj put u suradnji s Marvel Animationom. Lik Milesa Moralesa doživio je uspješnu premijeru još 2011. godine kao Spiderman nakon naizgledne smrti Petera Parkera. Ono što možemo očekivati su Milesova putovanja kroz brojne dimenzije i susreti s raznim Spidermanima i njihovim identitetima. Premda zvuči nešto kompleksnije nego inače, Miles je u stripu korišten ponajprije za prikaz pozitivnih vrijednosti. Novi bi film stoga trebao odgovarati ne samo mlađim uzrastima, već biti i solidan animirani obiteljski film.

Izostanak pravog SF blockbustera s primjesama misterije ili trilera (bolno) je očigledan. Ipak, nekoliko filmova s liste bi trebali biti dovoljno dobar poticaj za ispunjenu večer i odlazak u kino.

Anketa Glasanje do 13.1.2018. Glasanje zatvoreno Koje SF filmove iz 2018. godine biste željeli pogledati? Cloverfield 2018 Annihilation Ready Player One The New Mutants Avengers: Infinity War Solo: A Star Wars Story Deadpool 2 Captive State Mortal Engines Spider-Man: Into the Spider-Verse Ukupni broj glasova: Pošalji glas

Znatiželjni mogu poviriti i u popis preostalih SF filmova koji nisu uspjeli pronaći svoje mjesto u deset izdvojenih: