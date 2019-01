SF i popularni filmovi u 2019. godini

Aquaman i Black Panther koji su bili samo spomenuti u najavi za 2018. godinu danas bi pronašli svoje mjesto na listi. S druge strane, The Cloverfield Paradox je potpuno podbacio, Mortal Engines se nije istaknuo, Annihilation je tri tjedna nakon premijere umjesto globalno otišao na Netflix, Solo: A Star Wars Story kompromitiran je suvremenim narativom, a Deadpool 2 tek je sjena prvog. Tri filma koja bih istaknuo s prošlogodišnje liste su: Avengers: Infinity War, Spider-Man: Into the Spider-Verse, te pomalo neizbježno Ready Player One.

Captive State, The New Mutants, Alita: Battle Angel, te X-Men: Dark Phoenix odgođeni su za 2019. godinu, dok Inversion 27. veljače tek počinje sa snimanjem. 2018. godina očekivano nije oduševila većim SF filmovima. Ipak, oni gladni nešto tvrđeg SF-a sreću mogu potražiti među manjim produkcijama probranim iz prošle godine: Extinction, Jonathan, Kin, Prospect, Time Trap, Upgrade.

Premda se svi filmovi koji slijede mogu utrpati pod žanr spekulativne fikcije, ova je godina za razliku od prošle ispunjenija SF kandidatima što je omogućilo čistiji rez između znanstvene fantastike i bliskih žanrova koji joj se vežu zahvaljujući svojoj popularnosti. U nastavku stoga nudimo pet SF i pet popularnih filmova.

PET SF FILMOVA

14. VELJAČE - ALITA: BATTLE ANGEL

Edge of Tomorrow (2014) bio je prva kvalitetna adaptacija japanskih ilustriranih romana (Light novels). Sudeći prema najavama, Alita: Battle Angel je na dobrom putu da bude prva kvalitetna adaptacija SF mange. Uzimajući u obzir nanizane neuspjehe Hollywooda u adaptaciji japanskog stripa, Aliti sveukupno prethodi tek Oldboy (2003). Moćan tim Christophera Waltza (Inglourious Basterds), Roberta Rodrigueza (Sin City) u režiji, te Jamesa Camerona (Terminator, Avatar) i Laete Kalogridis (Shutter Island, Altered Carbon) pri izradi skripte praktički je overkill.

1. OŽUJKA - CHAOS WALKING

Chaos Walking adaptacija je prve knjige nagrađivane trilogije Patricka Nessa, koja je između ostaloga hvaljena za kompleksni narativ i motiv tanke linije između dobra i zla. Takva hvala ne čudi s obzirom na postavke Nessovog svijeta u kojem je epidemija ubila sve žene i prouzrokovala Buku zbog koje sva živa bića čuju tuđe misli u formi slika, zvukova i riječi. U odnosu na prošli tim, po pedigreu nimalo ne zaostaju ni Doug Liman (Mr. & Mrs. Smith, Edge of Tomorrow) kao režiser ni Charlie Kaufman (Eternal Sunshine of the Spotless Mind; Synecdoche, New York) kao jedan od autora scenarija. Zbog naknadnog presnimavanja i obveza glavnog glumačkog para Toma Hollanda (Spider-Man: Far From Home) i Daisy Ridley (Star Wars: Episode IX) odgoda premijere vrlo je izgledna.

29. OŽUJKA - CAPTIVE STATE

Što je neko vrijeme prema šturom opisu radnje zvučalo kao nasljednik filma District 9 (2009), uveliko se rasplinulo izlaskom prvog trailera. On pruža dojam da se posebnost pridaje glavnom liku i blockbusterskom trileru kroz koji prolazi, radije nego worldbuildingu koji natkriva sve likove s jednakom ravnodušnošću. Film je režirao i napisao Rupert Wyatt (Rise of the Planet of the Apes, The Escapist).

12. TRAVNJA - HIGH LIFE

S jedne strane hvaljen od kritike koja ga je na brojnim festivalima imala priliku pogledati počevši već od rujna prošle godine, s druge strane viđen kao film čija je kontroverznost poprilično zakasnila, izgledno je da će High Life podijeliti publiku. Najveći impuls za gledanje ne šalju toliko francuska redateljica Claire Denis ili glumački par Roberta Pattinsona (Remember me, The Rover) i Juliette Binoche (Trois couleurs: Bleu, The English Patient) koliko trailer koji ne otkriva ništa na prvu.

4. LISTOPADA - GEMINI MAN

Pojava Willa Smitha ne poznaje granice. U toj mjeri da njegova zaigranost kao osobe i raspon njegovih uloga - koje idu od potpuno neozbiljnih do potpuno ozbiljnih - u jednu ruku oduzimaju od ugleda koji zaslužuje filmovima kao što su Six Degrees of Separation (1993), The Pursuit of Happyness (2006), I Am Legend (2007) i Seven Pounds (2008). Will Smith plaćeni je ubojica čijem kraju karijere na put staje njegov mlađi klon koji predviđa svaki njegov potez. Zajedno s Cliveom Owenom (Closer, Children of Men) u režiji Anga Leea (Crouching Tiger, Hidden Dragon; Life of Pi) pokazat će zaslužuje li Gemini Man biti svrstan među ranije navedene filmove.

PET POPULARNIH FILMOVA

8. OŽUJKA - CAPTAIN MARVEL

Anna Boden i Ryan Fleck. To je par koji je zajedno radio na nekoliko filmova. To je ujedno i scenaristički i režiserski par kojem je Marvel Studios povjerio budžet od 150 milijuna dolara. It's Kind of a Funny Story (2010) njihovo je djelo koje mi je zbog simpatičnog eskapizma i vedre kemije likova koju su uspjeli postići s obzirom na okolinu i dalje jedan od najdražih filmova. No, ta umješnost nije vidljiva ni u jednom od čak tri dosad objavljena trailera. Ono što vidimo kao da je sve što se nudi. I nije dovoljno.

5. TRAVNJA - SHAZAM!

Na pitanje pravi li DC Entertainment zaokret i u kojoj mjeri, odgovor bi mogao dati upravo uspjeh filma Shazam!. I više nego Aquaman, Shazam! se doima ozbiljan samo u naumu da nas nasmije, što je svakako privlačnije od nedostojno izvedenog spektakla.



26. TRAVNJA AVENGERS:ENDGAME

Riječi koje sam imao u najavi Infinity Wara vrijede i za Endgame - veličanstvena kulminacija zadnjih 10 godina Marvelovog pothvata. Hladne glave ostajem tek za upozorenje da zbog spojlera ne gledate trailer ako još niste imali priliku vidjeti Infinity War. iščekujmo i uživajmo.



10. SVIBNJA - POKÉMON DETECTIVE PIKACHU

Od kompleksnijih tema više volim samo predahe od istih. Onima koji su slično kalibrirani bit će drago vidjeti da stiže film s pokemonima koje nije lako zamisliti u boljem vizualnom izdanju nego što su prikazani u traileru filma Pokémon Detective Pikachu. Nostalgija će naravno cijelu stvar učiniti slađom. Počevši od kristalnog sjećanja na dan kad je unatoč međusobnoj netrpeljivosti Pikachu skočio u jato Spearowa da zaštiti Asha pa do scene gdje... Ryan Reynolds je Pikachu, pametnom dosta.

31. SVIBNJA - GODZILLA: KING OF THE MONSTERS

Prethodne adaptacije Godzille samog su Godzillu prikazivale na kapaljku. Godzilla: King of the Monsters izgleda kao da neće štedjeti na onome što zapravo najviše želimo, a što prisutnost drugih gigantskih čudovišta čini lakšim za provest i zanimljivijim za gledati - borbu i destrukciju jednog od najkultnijih bića u kinematografiji. Michael Dougherty u režiji i Zach Shields na scenariju nisu tim koji je nizao uspjehe, ali iskustvo u žanru horora svakako je dobrodošlo. Ako sve ostalo ne uspije, Godzilla će biti dobra prilika za vidjeti kako se Millie Bobby Brown (Eleven u Stranger Things) snalazi na projektu blockbusterskih razmjera.

Kao i prošle godine, znatiželjni mogu poviriti u popis preostalih filmova koji nisu uspjeli pronaći svoje mjesto u deset izdvojenih: