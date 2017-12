Tarantino će režirati Zvjezdane staze - možda

Kao i svi normalni ljudi i Quentin Tarantino je ljubitelj Zvjezdanih staza. Dapače, svojedobno je u jednom intervjuu rekao da obožava kapetana Kirka onako kako ga je odigrao William Shatner kojega i inače cijeni kao glumca, a također je i veliki ljubitelj ST: TNG-a. Međutim, ono čega nije veliki ljubitelj su dvije stvari – Ratovi zvijezda, što je jasno rekao, i reboota Zvjezdanih staza, što nije izrijekom rekao, ali je jasno iz hvalospjeva koje je dao izvornoj seriji i TNG-u, te kritikama koje je dao Benedictu Cumberbatchu za ulogu u ST: Beyond od prošle godine.

Benedict Cumberbarbatch - kaže Tarantino da mu nije sjeo u svojoj ulozi...

Što se Ratova zvijezda tiče, sam George Lucas je rekao da je pri snimanju imao na umu kao primarnu publiku djecu, odnosno mlađe tinejdžere, a da mu je kao veliko iznenađenje došla činjenica da su ga prihvatili sasvim odrasli infantilci (infantilce smo mi dodali). Stoga, ne čudi da Tarantino, kao i mnogi drugi, ne smatra serijal posebno stimulativnim.

Za one, pak, koji znaju za Quentinov intervju Nerdistu od prije dvije godine, nije preveliko iznenađenje vijest koju su danas objavili Deadline i Hollywood Reporter da ovaj navodno ima želju i sam snimiti idući film u serijalu. Do sada ih je u „reboot“ verzijama snimljeno ukupno tri (Star Trek – 2007., Star Trek Into Darkness – 2013. i Star Trek Beyond – 2016.), a Paramount navodno već pregovara s Chrisom Pineom o ulozi u četvrtom nastavku iako JJ Abrams, režiser dva od tri izašla „reboota“ za iduću godinu radi na Ratovima zvijezda, Epizodi IX.

Kako i sam Tarantino radi na filmu o Charlesu Mansonu, serijskom ubojici nedavno preminulom u zatvoru, (a kojega su neki pomiješali s Marilyn Mansonom pa mu slali „rip-ove“ preko Twittera), koji će biti prikazan iduće godine na godišnjicu pokolja Sharon Tate i ostalih, lako je moguće da govorimo o eventualno 2019. ili 2020. kao mogućoj godini kada bi ovaj film mogao izaći.

Iako se ne zna ni je li JJ Abrams koji ima pravo na franšizu pristao i u koliko ranoj fazi su mogući pregovori, po Tarantinu snimiti film ne bi trebalo biti nikakav problem jer smatra da su stare epizode bile fantastične i da bi ih s raskošnim filmskim budžetom i novom tehnologijom bilo jednostavno produljiti na trajanje od 90 minuta ili više. Naime, originalni serija snimana u 60-tima bila je rađena s minimalnim budžetom i svaka epizoda je morala biti snimljena u periodu od osam dana. Po Tarantinu, koncepti koji su predstavljeni u tim starim epizodama i filozofija čitavog serijala dovoljno su zanimljivi i dalje da se uz pomoć današnjih filmskih budžeta od njih mogu napraviti zadivljujuće stvari.

Jedna od takvih epizoda koje je posebno istaknuo kao vrijednu remakea u filmskom izdanju je „City On The Edge of Forver“ koja se bavi pitanjem putovanja kroz vrijeme.

Iako se Tarantino više nego dokazao i praktički nema filma koji mu nije bio hit, čak i ako vam nije naročito drag, pitanje je kako se njegov specifičan filmski senzibilitet može uklopiti u etos Zvjezdanih staza. Tarantino, naime, voli prostačenje, nasilje, naturalizam, pragmatične „dobrice“ koji na kraju obično (ali ne uvijek – Mrska osmorka, primjerice, ili Psi iz rezervoara) pobijede zlo, ali metodama koje se previše ne razlikuju od metoda zločestih protiv kojih se bore.

Jedna od mogućih uloga za Samuela L Jacksona u Tarantinovoj izvedbi Zvjezdanih staza

Teško je zamisliti njegovog omiljenog škiljavca, Tima Rotha ili prostačinu Samuela L. Jacksona ili nekog sličnog, kako bi se uklopili sa manje-više stripovskim likom Kirka kojega Chris Paine i jedino može sa svojim glumačkim „rasponom“ tumačiti stripovski.

Također, ako mu se da na volju, Tarantinove Zvjezdane staze bi jamačno bile „reboot reboota“, što, usput, nije loše, odnosno resetiranje kanona i povijesti Zvjezdanih staza na početak, što bi mnogi ljubitelji, a možda i većina, od srca pozdravili.

U svakom slučaju, evo teme za razmišljanje u ovim zimskim noćima – Zvjezdane staze pod paskom tvoraca Mrske osmorke, Od sumraka do zore, Paklenog šunda, Djanga, Kill Billa i drugih manje ili više izvrsnih filmova…

