Istražili smo što banke nude korisnicima Osnovnog računa, koji po sili zakona postaje besplatan

Ako niste "ovisnici" o dopuštenom prekoračenju kod banaka, ako vam nije stalo do toga da imate više otvorenih računa kod različitih banaka, ako ne koristite usluge obročnih plaćanja i ako vam nije problem promijeniti svoj postojeći IBAN onda ste pravi kandidat za otvaranje i korištenje Osnovnog računa. Dakle, možete godišnje uštedjeti na naknadi za otvaranje i vođenje računa oko nekih 35 eura za umirovljenike, oko 70 eura za studente pa do 276 eura za, na primjer, korisnike Obitelj plus Lepeze mogućnosti Zagrebačke banke, plus oko 16 eura za korištenje m-zabe koja nije uključena u nekoliko paketa te banke. U gornjem opisu usluga Osnovnog računa svake banke naveli smo koje usluge su uključene u Osnovni račun, i to se, za sada, ne bi trebalo mijenjati.

Ipak, ako ste "ovisnik" o korištenju prekoračenja, želite imati više debitnih i kreditnih kartica, dodatnih usluga paketa banaka koje mogu uključivati pogodnosti poput osiguranja za pomoć popravaka u kući, medicinsku pomoć u RH, dostavu lijekova, pomoć na cesti u RH i inozemstvu, putno osiguranje u inozemstvu i sl. onda još jednom izračunajte koje su vam opcije, usporedite pakete banaka koji se nude na tržištu s vašim potrebama i odlučite. Kod ovakvih situacija nagle i nepromišljene odluke nisu dobre ni za koga, jer vam mogu uzrokovati nepotrebno trošenje vremena, a i novaca