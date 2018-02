Canon EOS M50 - 4K u principu

Poznavatelji foto i video tehnologije imaju sve manje strpljenja za Canon, koji se u tom segmentu pretvorio u tvrtku koja slabo inovira, a i kad uvodi inovacije u nove modele, to čini tako da neke od njih budu poluiskoristive. Tako je bio slučaj i s aparatom 5D mk IV koji je pred koju godinu dobio mogućnost snimanja 4K videa, ali samo uz značajan crop i uz strašno neučinkovit i problematičan kodek MJPEG.

Samo jedan kotačić za podešavanje parametara ekspozicije

S izletom u mirrorless svijet Canon je dosta kasnio za konkurencijom, a sad je stigao novi model, Canon M50, pa konačno i među mirrorless aparatima Canon ima snimalicu 4K videa. Ipak, među onima koji su ga imali prilike isprobati, nije bilo osobitog oduševljenja zbog te funkcionalnosti, jer je Canon ponovio istu stvar kao i kod 5D mk IV - dao 4K, ali uz ozbiljna ograničenja. Sad doduše više nema groznog kodeka MJPEG, nego se koristi sveprisutni H.264, ali i kod M50 je prisutan značajan crop kod snimanja 4K videa (dodatnih 1,56x), a inače izvrsni dual-pixel autofokus ne funkcionira kod snimanja 4K videa, nego samo pri nižim razlučivostima.

To znači da, iako bi ovaj aparat po formi mogao biti odličan za vloganje, oni koji se odluče na to, neće snimati 4K video s fotoaparatom uperenim u sebe ako ne nabave neki ultraširoki objektiv, a prilikom snimanja 4K videa neće imati benefite dual-pixel autofokusa. Pri razlučivosti od 4K aparat može snimati s učestalosti između 24 i 30 sličica po sekundi, u Full HD do 60p, a u 720p do 120p. Aparat nema stabilizaciju u tijelu, iako ima elektroničku stabilizaciju, koja podrazumijeva još dodatni crop. Ulaz za mikrofon je našao svoje mjesto na ovom aparatu.

24-megapikselni senzor je veličine APS-C, uz za Canon tipičan crop-factor 1,6x

Što se ostalih stvari tiče, senzor je 24-megapikselni, a fotoaparat može okidati do 7,4 sličice u sekundi uz kontinuirani autofokus, odnosno do 10 fps uz fokusiranje samo za prvu fotografiju. Dobio je mogućnost spremanja komprimiranih RAW fotografija zbog čega bi RAW datoteke trebale biti oko 40% manje. Canon je konačno uveo i prepoznavanje oka kod automatskog fokusiranja.

Ekran osjetljiv na dodir dijagonale 7,6 centimetara je posve upravljiv i otvara se bočno, razlučivosti je milijun piksela, a elektroničko tražilo ima razlučivost od 2,36 milijuna piksela. Nema mogućnost fotografiranja panorame, niti punjenja baterije u samom aparatu, ali ima dobru WiFi funkcionalnost.

Na svjetsko tržište stiže u travnju, s cijenom od 780 američkih dolara za sâmo tijelo, u crnoj ili bijeloj boji. Od kitova bit će ponuđeni kitovi s EF-M 15-45 za 900 dolara te s tim objektivom i EF-M 55-200 za 1.250 dolara.