Panasonic predstavio LUMIX G9II

Prvi LUMIX G9, Panasonicov Micro Four Thirds fotoaparat hibridne namjene (i za fotografiranje i za snimanje videa, iako je zapravo više orijentiran na fotografe), za automatsko fokusiranje koristio je DfD (Depth from Defocus). DfD je Panasonic izum, koji jako dobro radi kod fokusiranja za fotografiranje, ali kod videa može povremeno uzrokovati "plesanje" fokusa, što je vidljivo u videosnimkama.

Iako je sa svakom novom generacijom fotoaparata DfD postajao sve precizniji i sve manje problematičan kod snimanja videa, zbog prirode te tehnologije bilo je jasno da će Panasonicovi fotoaparati po pouzdanosti fokusiranja tijekom snimanja videa uvijek zaostajati za konkurencijom iz Sonyja i Canona. Osim ako Panasonic ne odbaci DfD za fokusiranje tijekom snimanja videa i počne koristiti fazni autofokus, kao što to radi konkurencija. To se prvo dogodilo s full frame modelom S5II, a eto sad i s nasljednikom MFT modela G9.

LUMIX G9II - fazni autofokus zakoračio je u Micro Four Thirds svijet

Na G9II trebalo se čekati skoro šest godina. S novim 25-megapikselnim senzorom (prethodnik ima 20-megapikselni) i procesorom slike konačno donosi fazni autofokus (PDAF), sa 779 točaka na senzoru za detekciju faze, što će mu omogućiti pouzdano i precizno fokusiranje tijekom snimanja videa, bez "plesanja" fokusa kao kod DfD-a. Sustav za automatsko fokusiranje koristi AI tehnologiju koja pomaže u prepoznavanju automobila, motocikala i očiju životinja radi preciznijeg fokusiranja.

Novi senzor konačno po sebi ima raštrkane fotoelemente za automatsko fokusiranje s detekcijom faze

Dinamički raspon je 13+ stopova. Novi procesor slike trebao bi omogućiti prirodne, trodimenzionalne teksture na slikama. Mehanički zatvarač omogućava mu okidanje do 14 fotografija u sekundi (6 uz kontinuirano automatsko fokusiranje), a elektronički do 75 uz automatsko fokusiranje za prvu fotografiju, odnosno čak do 60 fotografija u sekundi uz kontinuirano automatsko fokusiranje.

Aparat podržava i pre-burst okidanje fotografija, prilikom kojeg fotoaparat kontinuirano okida fotografije sve dok se ne otpusti okidač pa onda spremi fotografije koje je okinuo u zadnjih sekundu i pol (to znači do uzastopnih 113 fotografija) - korisno kad fotograf pokušava uhvatiti točno određeni trenutak, jer, ako već aktivno čekate na događaj kojeg želite snimiti, ova funkcija praktički onemogućava da zakasnite s pritiskom okidača.

Straga izgleda kao i većina drugih Panasonicovih fotoaparata za zahtjevne korisnike

Mehanička stabilizacija senzora (BIS - Body Image Stabilizer) ide do 8 stopova stabilizacije, a kad se koristi Dual I.S. (kombinacija mehaničke stabilizacije u tijelu i optičke stabilizacije objektiva), stupanj stabilizacije je 7,5 stopova.

Dio onih koji snimaju video mogli bi imati velike koristi od Real time LUT-a - funkcije koja će LUT za korekciju boje i stiliziranje "zapeći" u snimljeni video, time im ubrzavajući workflow - neće to morati raditi u sklopu obrade videa na računalu.

Ako ostajemo pri videu - aparat omogućava snimanje 5,8K (4:3) 10-bitnog 4:2:0 videa i 5,7K videa omjera stranica 17:9. Pri (Cinema i UHD) 4K razlučivostima može snimati pri 120, odnosno 100 sličica u sekundi (10-bitni 4:2:0), time omogućavajući usporeni 4K video.

Video se sad može snimati i reproducirati i s vanjskog USB SSD-a. Uz kodeke H.264 i H.265/HEVC, G9II može snimati i u ProResu, u MOV datoteke.

Funkcija okidanja kombiniranih 100-megapikselnih fotografija dobila je svoju poziciju na lijevom kotačiću

Fotografima bi se pak mogla svidjeti mogućnost okidanja 100-megapikselnih fotografija iz ruke te poboljšana mogućnost okidanja monokromatskih (kod nas bi se reklo crno-bijelih) fotografija zahvaljujući novom profilu LEICA Monochrome.

Na svjetskom tržištu LUMIX G9II pojavit će se u studenom ove godine, uz preporučenu cijenu od 1.900 američkih dolara ili eura. Nismo dobili informaciju kad će biti dostupan na našem tržištu, niti koja će mu biti cijena.

Ostali noviteti

Kad predstavlja nove fotoaparate, Panasonic ujedno obično predstavi i pokoji novi objektiv ili dodatak. Ta praksa nastavila se i ovaj put, pa su ujedno predstavljena dva redizajnirana objektiva (telefoto zum objektiv H-ES35100 i ultra telefoto zum H-RSA100400, kompatibilan s telekonverterima iz serije Leica DG), te novo baterijsko hvatište. Oba objektiva su iz serije Leica DG.

LEICA DG VARIO-ELMARIT 35-100mm/F2.8/POWER O.I.S. (H-ES35100)

Prvi objektiv nudi raspon žarišnih duljina od 35 do 100 mm, uz otvor blende f/2,8, optičku stabilizaciju, tri leće posebno niske disperzije (jedna od njih ultra niske disperzije) i Nano površinski premaz za zaštitu od neželjenog svjetla unutar objektiva.

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 II ASPH./POWER O.I.S. (H-RSA100400)

Drugi objektiv nudi raspon žarišnih duljina od 100 do 400 mm, uz maksimalni otvor blende od f/4,0 - 6,3, te optičku stabilizaciju. Također ima tri leće posebno niske disperzije. Žarišna duljina ovog objektiva bit će ekvivalentna 200 do 800 mm, što je posebno pogodno za snimanje životinja u divljini, no ako ni to nekome nije dovoljno, može se dokupiti 2x telekonverter, čime ekvivalentni raspon raste čak do 1.600 mm.

Novo baterijsko hvatište (grip) ima oznaku DMW-BG1 te je opremljeno osmerosmjernim joystickom. Ovaj dodatak kompatibilan je ne samo s G9II, nego i s dva relativno nova Panasonicova full frame aparata S5II i S5IIX.