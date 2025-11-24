Povratak analognoj fotografiji - Kodak Snapic A1 vraća retro šarm za male novce

Kodak nosi titulu jednog od najstarijih proizvođača fotoaparata na svijetu, no u moderno doba njihov prepoznatljivi logotip uglavnom viđamo na ambalaži filmova, a ne na samim uređajima. Upravo zato, dolazak nove kamere s Kodakom oznakom predstavlja ugodno iznenađenje koje budi nostalgiju, čak i ako uređaj nije osmišljen u sjedištu tvrtke u Rochesteru, već je proizveden pod licencom. Kako prenosi TechRadar, riječ je o modelu koji cilja na jednostavnost i retro estetiku.

Novi model, nazvan Kodak Snapic A1, dizajnirala je i proizvela tvrtka Reto Production sa sjedištem u Hong Kongu. Ova tvrtka već je poznata ljubiteljima analogne fotografije jer stoji iza drugih recentnih Kodak modela, poput "half-frame" kamere Ektar H35N. Snapic A1 je plastična 35-milimetarska filmska kamera koja je istovremeno pristupačna i vizualno atraktivna.

Uređaj dolazi u dvije boje – "Rhino Grey" (siva) i "Ivory White" (bijela) – po cijeni od 99 američkih dolara (što je otprilike 90 eura). U pakiranju se nalaze remen za nošenje oko vrata i torbica, no važno je napomenuti da film i AAA baterije nisu uključeni te ih korisnici moraju nabaviti zasebno.

Ono što Snapic A1 izdvaja od najjeftinijih "igračaka" jest trodijelna staklena leća sa žarišnom duljinom od 25 mm i maksimalnim otvorom blende f/9.5. Fokusiranje je ručno, ali pojednostavljeno kroz sustav dvije zone: od 1,5 metara do beskonačnosti te od 0,5 do 1,5 metara za bliže kadrove.

Kamera je opremljena automatskom bljeskalicom s funkcijom smanjenja efekta crvenih očiju, a nudi i automatsko umetanje, premotavanje i namotavanje filma. Zanimljiv dodatak je mogućnost snimanja višestrukih ekspozicija (dvije slike na istom kadru), što otvara prostor za kreativnost. Na gornjem dijelu uređaja nalazi se mali OLED zaslon koji prikazuje informacije o stanju baterije i preostalom broju snimaka.

Iako se radi o vrlo osnovnom sustavu, dizajn uređaja s malim detaljima u prepoznatljivoj Kodak narančastoj boji neodoljivo podsjeća na 35mm kamere iz 1970-ih i 1980-ih godina. Staklena leća trebala bi osigurati oštrije fotografije od onih na koje smo navikli kod jednokratnih kamera, no pravi sud o kvaliteti slike moći će se donijeti tek nakon prvih testova. Kodak Snapic A1 dostupan je za narudžbu putem web stranice tvrtke Reto, a isporuke kreću početkom prosinca.