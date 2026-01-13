Grain – alternativna kamera za Android telefone koja vjerno imitira estetiku filma

Riječ je o još jednoj alternativnoj kameri za Android pametne telefone koja se prije svega ističe činjenicom da vjerno može oponašati onu poznatu estetiku analognog filma. No to ne znači da na nudi i brojne druge mogućnosti i zanimljive detalje…

Matija Gračanin utorak, 13. siječnja 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Grain 
Namjena Kamera koje imitira retro vizualni senzibilitet
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Grain je alternativna kamera za Android pametne telefone koja će se dopasti svima koji žele snimati fotografije s naglašenim analognim karakterom. Temelji se na tehnologiji CameraX te koristi OpenGL ES 2.0 za prikaz u stvarnom vremenu, što znači da se odmah može vidjeti kako će izgledati konačna fotografija.

Sučelje se ističe minimalizmom, a samo se korištenje svodi na to da se odabere jedan od dostupnih filmskih profila te ili kreirati vlastiti ili prilagoditi već postojeći i to podešavanjem kontrasta, ugađanjem zasićenja boja, prilagođavanjem tonova, određivanjem količine šuma i nizom drugih parametara.

Zgodan je detalj i to što nudi i poseban modalitet u kojem će se aplikacija ponašati kao klasični analogni fotoaparat koji omogućava snimanje maksimalno 36 slika, a slike će se onda razviti nakon što se virtualna filmska rola popuni. Tu su i neke druge mogućnosti kao što je opcija ručnog upravljanja fokusom, tajmer, podrška za noćni modalitet i drugo.

Dakako, detalja i mogućnosti ima još, a svakako je dobro i to što je aplikacija posve besplatna (ne prikazuje čak ni oglase). Ukratko, svi oni koji žele stvarati fotografije s retro vizualnim senzibilitetom te eksperimentirati s raznim stilovima filma, ovo je aplikacija koju bi trebali probati.



