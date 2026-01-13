Grain – alternativna kamera za Android telefone koja vjerno imitira estetiku filma
Riječ je o još jednoj alternativnoj kameri za Android pametne telefone koja se prije svega ističe činjenicom da vjerno može oponašati onu poznatu estetiku analognog filma. No to ne znači da na nudi i brojne druge mogućnosti i zanimljive detalje…
|Naziv
|Grain
|Namjena
|Kamera koje imitira retro vizualni senzibilitet
|Android
|Google Play
|iOS
|Nema
|Cijena
|Besplatan
Grain je alternativna kamera za Android pametne telefone koja će se dopasti svima koji žele snimati fotografije s naglašenim analognim karakterom. Temelji se na tehnologiji CameraX te koristi OpenGL ES 2.0 za prikaz u stvarnom vremenu, što znači da se odmah može vidjeti kako će izgledati konačna fotografija.
Sučelje se ističe minimalizmom, a samo se korištenje svodi na to da se odabere jedan od dostupnih filmskih profila te ili kreirati vlastiti ili prilagoditi već postojeći i to podešavanjem kontrasta, ugađanjem zasićenja boja, prilagođavanjem tonova, određivanjem količine šuma i nizom drugih parametara.
Zgodan je detalj i to što nudi i poseban modalitet u kojem će se aplikacija ponašati kao klasični analogni fotoaparat koji omogućava snimanje maksimalno 36 slika, a slike će se onda razviti nakon što se virtualna filmska rola popuni. Tu su i neke druge mogućnosti kao što je opcija ručnog upravljanja fokusom, tajmer, podrška za noćni modalitet i drugo.
Dakako, detalja i mogućnosti ima još, a svakako je dobro i to što je aplikacija posve besplatna (ne prikazuje čak ni oglase). Ukratko, svi oni koji žele stvarati fotografije s retro vizualnim senzibilitetom te eksperimentirati s raznim stilovima filma, ovo je aplikacija koju bi trebali probati.