Samsungov The Freestyle Plus svjetliji je od prethodnika, a ima i pametnije funkcije

Samsung je predstavio The Freestyle Plus, novu verziju svog prijenosnog projektora s poboljšanom svjetlinom. Konkretnije, novi model projektora ima 430 ISO lumena, što Samsung opisuje kao „gotovo dvostruko veću svjetlinu u odnosu na prethodnu generaciju“.

Takva tvrdnja, međutim, zvuči pomalo neobično jer su i prvi Freestyle iz 2022. godine, kao i njegova kasnija iteracija, u tehničkim specifikacijama navodili 550 lumena. No, da vas to ne zavarava, razlika zapravo leži u načinu mjerenja svjetline. Dok su raniji modeli projektora koristili neregulirane vrijednosti proizvođača, The Freestyle Plus sada koristi realniji, industrijski standard ISO lumena.

Što se tiče dizajna i funkcionalnosti, The Freestyle Plus ne donosi puno promjena. Zadržan je prepoznatljiv oblik, a tu je isto i ugrađeni zvučnik te mogućnost streamanja sadržaja putem Wi-Fija. Novost su sve pametne i automatske prilagodbe tipične za moderne prijenosne projektore, automatska korekcija keystonea, automatski fokus, prilagodba slike površini projekcije te kalibracija prema boji i teksturi zidova ili stropa. Na žalost nekih korisnika, ugrađene baterije i dalje nema, no projektor se može koristiti s određenim power bankovima.

Samsung nije objavio ostatak tehničkih specifikacija, a uz to nije poznata ni cijena i dostupnost. Više informacija očekuje se na CES-u koji će se održati od 6. do 9. siječnja.