Samsungov The Freestyle Plus svjetliji je od prethodnika, a ima i pametnije funkcije

Iako se dizajn Samsungovog novog projektora nije puno mijenjao, The Freestyle Plus donosi neka važna poboljšanja s naglaskom

Matej Markovinović petak, 2. siječnja 2026. u 18:12
📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Samsung je predstavio The Freestyle Plus, novu verziju svog prijenosnog projektora s poboljšanom svjetlinom. Konkretnije, novi model projektora ima 430 ISO lumena, što Samsung opisuje kao „gotovo dvostruko veću svjetlinu u odnosu na prethodnu generaciju“.

Takva tvrdnja, međutim, zvuči pomalo neobično jer su i prvi Freestyle iz 2022. godine, kao i njegova kasnija iteracija, u tehničkim specifikacijama navodili 550 lumena. No, da vas to ne zavarava, razlika zapravo leži u načinu mjerenja svjetline. Dok su raniji modeli projektora koristili neregulirane vrijednosti proizvođača, The Freestyle Plus sada koristi realniji, industrijski standard ISO lumena.

📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Što se tiče dizajna i funkcionalnosti, The Freestyle Plus ne donosi puno promjena. Zadržan je prepoznatljiv oblik, a tu je isto i ugrađeni zvučnik te mogućnost streamanja sadržaja putem Wi-Fija. Novost su sve pametne i automatske prilagodbe tipične za moderne prijenosne projektore, automatska korekcija keystonea, automatski fokus, prilagodba slike površini projekcije te kalibracija prema boji i teksturi zidova ili stropa. Na žalost nekih korisnika, ugrađene baterije i dalje nema, no projektor se može koristiti s određenim power bankovima.

Samsung nije objavio ostatak tehničkih specifikacija, a uz to nije poznata ni cijena i dostupnost. Više informacija očekuje se na CES-u koji će se održati od 6. do 9. siječnja.

 



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi