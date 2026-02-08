OpenAI-ev prvi hardverski proizvod ipak će biti - AI slušalice?

Iako se ranije pričalo da će OpenAI-ev prvi hardverski proizvod biti pametna olovka ili privjesak, čini se da se tvrtka ipak odlučila za proizvodnju AI slušalica

OpenAI bi uskoro mogao zakoračiti na hardversko tržište, a prvi proizvod tvrtke navodno će biti AI slušalice. Prema informacijama kineskog leakera s Weiboa, OpenAI je u ozbiljnim pripremama za predstavljanje bežičnih slušalica koje će koristiti vlastiti model umjetne inteligencije.

Kako se navodi, OpenAI je u međuvremenu odlučio ograničiti svoje hardverske ambicije, ponajviše zbog rastućih troškova proizvodnje. Ranije se nagađalo da tvrtka razvija uređaj poput privjeska ili pametne olovke, što je tada bilo u skladu s izjavama izvršnog direktora Sama Altmana, koji je takav uređaj opisivao kao „mirniji i smireniji“ od mobitela.

No, čini se da se OpenAI u međuvremenu ipak odlučio za jednostavniji proizvod poput slušalica, a iako tehnički detalji za sada nisu poznati, navodi se da bi naziv tog proizvoda mogao biti „Dime“.

Više informacija bit će poznato do kraja ove godine.