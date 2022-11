Otvarač za pivo – zatvarač za laptop

Heineken je predstavio zanimljivu tehnološku ideju za gadget: otvarač kojim možete otvoriti bocu piva, a on u tom trenutku bežičnom vezom gasi elektroničke uređaje, kako biste se mogli prepustiti uživanju

Kako postići ravnotežu između poslovnog i privatnog života? To pitanje muči mnoge, njime se bave sveprisutni life coachevi, influenceri, selfhelp literatura i razni savjetodavni časopisi. Oni redom ističu kako na poslu treba znati reći "ne", redovito koristiti pauze tijekom radnog vremena i godišnje odmore, stvarati kvalitetnije međuljudske odnose, povući jasne granice između posla i privatnog života, i slično.

Velik dio takvih se savjeta svodi na to da je u privatno vrijeme potrebno posvetiti se sebi, svojem fizičkom i mentalnom zdravlju, potom obitelji i prijateljima. Načini kako to ostvariti mogu varirati i u principu ovise od osobe do osobe.

Jedan od mogućih, ali i najzabavnijih, odgovora na to kako se zaista nakon radnog vremena kvalitetno odvojiti od računala i mobitela nudi nam, pomalo neočekivano – proizvođač piva.

Isključivanje iz posla

Iz Heinekena je nedavno predstavljen elektronički gadget čija je ideja i misija svima onima, koji previše vremena provode pred zaslonima, omogućiti da se od njih kvalitetno odmore uz omiljeni im napitak od hmelja… Upoznajte The Closer, otvarač za pivo koji otvara boce, a istodobno gasi aktivne elektroničke uređaje u svojoj blizini.

Ono što prosječnom promatraču može izgledati kao sasvim običan otvarač za boce, zapravo je maleni gadget s mogućnošću bežičnog povezivanja na druge uređaje putem Bluetooth veze. Kada poželite otvoriti bocu, postavit ćete ga na njezin čep, baš kako biste to učinili i sa svakim drugim otvaračem. Metalni će čep potom zatvoriti strujni krug u samoj glavi The Closera, što će povezanom računalu dati signal da odmah ode u sleep mode.

Ako malo razmislimo, ovo je sasvim logično: kada nakon posla otvorite pivo, laptopu je ionako bolje da "spava", a vi ćete tada imati vrijeme samo za sebe, obitelj, prijatelje i sve ostalo iz ne-poslovne domene. Posao i drugi naporni radni zadaci bit će privremeno na čekanju, a privatni život dobit će zasluženu pozornost.

Životna ravnoteža

Ravnoteža između privatnog i poslovnog dijela dana te količina "digitalnog detoxa" različiti su za svakog od nas. Nekome je potrebno više, nekome manje odmora. Nemaju svi istu definiciju slobodnog vremena niti isti životni stil. Ipak, povremeno se isključiti iz e-mailova, tablica, Slacka ili programskog koda, zaboraviti na sve i prepustiti se ovozemaljskim užicima korisno je, kako za duh, tako i za tijelo.

Ovaj koncept pametnog otvarača ima za cilj pokazati kako se proces mentalnog napuštanja radnog okruženja može biti olakšan primjenom zanimljivog tehnološkog rješenja. The Closer je osmišljen kako bi ukazao na ovu problematiku i na važnost ravnoteže privatnog i poslovnog života – nije dostupan za kupnju niti će biti u prodaji, ali je jedan od važnih poteza brenda kojim pokazuje na svjesnost o ovom problemu i važnost da se o tome govori.

Tu je i da vas podsjeti na činjenicu da kvalitetna ravnoteža između privatnog i poslovnog života neće sačuvati samo vaše zdravlje, nego ćete, postignete li je, biti i uspješniji u svemu što radite.

Pri tome svakako u Heinekenu uživajte umjereno, kako vam se ne bi poremetila ona druga, fizička ravnoteža...