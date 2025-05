Netflix uvodi oglase stvorene umjetnom inteligencijom koji se prikazuju i kad pauziraš film

Netflix je potvrdio da od 2026. godine planira uvesti AI-generirane oglase unutar svojih programa za korisnike koji koriste jeftiniju verziju servisa. Među njima su i oglasi prilikom pauze, koji se prikazuju kad korisnik privremeno zaustavi ono što gleda.

Kako će to točno funkcionirati – još nije poznato. Hoće li oglasi biti prilagođeni prema povijesti gledanja, trenutnom sadržaju ili možda nečemu trećem – ostaje vidjeti. No jedno je sigurno: oglasi dolaze, i to uz pomoć umjetne inteligencije.

Na nedavnom marketinškom zbivanju u New Yorku, predsjednica Netflixova oglašivačkog odjela, Amy Reinhard, izjavila je kako Netflix ima jedinstvenu prednost: kombinaciju vrhunske tehnologije i kvalitetnog sadržaja. „Kada nas usporedite s konkurencijom, pažnja korisnika kod nas je veća – od početka do kraja. Još impresivnije je to što gledatelji jednako pažljivo prate oglase unutar programa kao i same filmove i serije,” istaknula je Reinhard. Prema njezinim riječima, pretplatnici (jeftinijeg modela) Netflixa gledaju prosječno 41 sat sadržaja mjesečno, što znači oko tri sata reklama mjesečno.

Netflix još nije otkrio točan datum kada će nova oglasna strategija stupiti na snagu, ali 2026. godina označena je kao početak novog poglavlja u kontekstu oglašavanja na platformi.