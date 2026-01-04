Novi Baseusov stolni dock ima i bežični punjač od 25 W

Baseusov Spacemate RD1 Pro kombinira velik broj priključaka s Qi2 punjačem od 25 W i ukupnom izlaznom snagom od čak 160 W

Kineski proizvođač dodatne opreme Baseus predstavio je na CES-u novi stolni dock, Spacemate RD1 Pro, s bogatim izborom priključaka i opcija napajanja, uključujući čak i magnetsku Qi2 podlogu za bežično punjenje od 25 W koja se preklapa s gornje strane uređaja.

Konkretnije, dock je opremljen s dva HDMI priključka, četiri USB-C i četiri USB-A priključka, 1 Gbps Ethernetom te UHS-I SD i microSD čitačima kartica. U praksi to znači da je moguće istovremeno povezati više monitora, vanjske diskove i dodatnu opremu bez potrebe za dodatnim adapterima.

Što se tiče prikaza slike, dock podržava izlaz do 4K rezolucije pri 120 Hz na jednom monitoru ili 4K pri 60 Hz na dva monitora, uz prijenos podataka do 10 Gbps putem USB-C kabela. USB-C PD priključci nude do 100 W snage za punjenje prijenosnika, dok ukupna maksimalna izlazna snaga svih priključaka istovremeno iznosi 160 W.

Iako je Spacemate RD1 Pro primarno namijenjen za Windowse, Baseus navodi da je kompatibilan i s macOS-om te Linuxom. Cijena će mu iznositi 200 dolara, a moći će ga se kupiti već do kraja mjeseca.