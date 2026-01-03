Finale "Stranger Thingsa" podijelilo fanove - raspravlja se o rupama u radnji i "ziheraškom" kraju

Nakon gotovo desetljeća, serija Stranger Things je završila, a fanovi na Redditu imaju podijeljena mišljenja. Od kritika na račun nelogičnosti do pohvala za emotivne trenutke, rasprava otkriva što je pošlo po zlu, a što je pogođeno

Nakon gotovo deset godina iščekivanja, saga o Hawkinsu i njegovim herojima stigla je do svog kraja. Valjda su svi koje je serija zanimala već odgledali posljednju epizodu serije Stranger Things, nazvanu "Chapter Eight: The Rightside Up", pa možemo sada prenijeti dojmove publike, bez "straha" da će nekome smetati spoileri u tekstu.

Posljednjom epizodom zatvoeno je jedno od najpopularnijih poglavlja moderne televizije. Kao i uvijek, internetska zajednica odmah je pohrlila na platforme poput Reddita kako bi podijelila svoje dojmove, a diskusija na subredditu r/television postala je središnje mjesto za analizu, kritiku i pohvale, prikupivši preko četiri tisuće komentara u kratkom roku.

Podijeljena mišljenja: siguran kraj ili razočaranje?

Opći konsenzus među fanovima jest da je finale bilo solidno, ali da su autori, braća Duffer, igrali na sigurno. Mnogi su izrazili osjećaj da je završna bitka bila pomalo antiklimaktična, pogotovo u usporedbi s epskim trenucima iz prethodnih sezona. Jedan od najpopularnijih komentara sažima osjećaj mnogih: "Najsmješniji dio ovoga je što je to doslovno kraj prve sezone. Eleven se žrtvuje da sve završi, Mike je tužan zbog toga. Nije bilo apsolutno nikakve svrhe za ostale četiri sezone."

Glavna zamjerka mnogih bila je odsutnost stvarnih posljedica za glavne likove. Unatoč predviđanjima i teorijama o tome tko će od glavnih junaka poginuti, cijela ekipa preživjela je konačni obračun. "Sjećate li se svih onih lista koje su rangirale likove po vjerojatnosti da će umrijeti? Što ako vam kažem da nitko od njih neće umrijeti", ironično je primijetio jedan korisnik. Dok su neki cijenili sretan kraj za voljene likove, drugi su smatrali da je nedostatak žrtava umanjio napetost i učinio pobjedu previše lakom.

Nelogičnosti i rupe u radnji u središtu rasprave

Ipak, najviše rasprave izazvale su brojne nelogičnosti i rupe u radnji. Komentar s najviše glasova, preko tisuću njih, ističe apsurdnost situacije s jednim od glavnih likova: "Sviđa mi se kako je Hopper ubio tridesetak vojnika i oni su ga samo pustili da nakon toga postane šef policije." Ova primjedba pokrenula je lavinu sličnih zapažanja. Gledatelji su se pitali zašto se Demogorgoni i ostala čudovišta iz Upside Downa nisu pojavili da obrane Vecnu tijekom ključne bitke. "Jesu li Demogorgoni i demodogovi bili nedostupni za finalnu bitku?", upitao je jedan komentator, dok je drugi dodao: "Ludo je da u finalnoj epizodi nije bilo nijednog Demogorgona, demodoga ili demobata."

Kritiziran je i cijeli podzaplet s vojskom, koji su mnogi opisali kao "užasan" i "dosadan", a čiji se rasplet činio potpuno nelogičnim. Fanovi su također istaknuli manje, ali zabavne nedosljednosti, poput pitanja "Kako su se tako brzo popeli na one litice?" ili zašto je Nancy, pretvorena u "Rambo" akcijsku heroinu, u odlučujuću borbu ponijela samo dva spremnika streljiva.

Unatoč kritikama, mnogi su pohvalili emotivni oproštaj od serije. Scene poput one u kojoj Joyce sjekirom brutalno uništava ostatke glavnog negativca ili konačni spoj Hoppera i Joyce u restoranu Enzo's izazvale su oduševljenje. Posebno dirljiv trenutak za dugogodišnje fanove bila je posljednja Dungeons & Dragons partija u podrumu obitelji Wheeler, koja je mnoge podsjetila na početke serije. "Osjećaj koji sam dobio dok je Mike silazio u podrum gdje će njegovi prijatelji posljednji put igrati igre pogodio me kao teretni vlak", napisao je jedan korisnik. Dugačak epilog, koji je trajao gotovo 45 minuta, neki su usporedili s krajem "Gospodara prstenova", no većina se složila da su likovi zaslužili takav detaljan i emotivan oproštaj.

Na kraju, čini se da je Stranger Things uspio izbjeći sudbinu serija poput Igre prijestolja, čiji je kraj razljutio većinu publike. Iako finale nije bilo savršeno i ostavilo je mnoga pitanja otvorenima, pružilo je zadovoljavajući i emotivan kraj priče koja je obilježila cijelu generaciju. A za one kojima će Hawkins nedostajati, svemir se nastavlja širiti kroz najavljeni animirani spin-off i kazališnu predstavu, osiguravajući da svjetla Upside Downa još dugo neće biti ugašena.