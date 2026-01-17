Xiaomi proširuje ponudu nosivih uređaja novim pametnim naočalama i TWS slušalicama

Xiaomijeve pametne naočale dolaze s ugrađenim zvučnicima i mikrofonima, dok Redmi Buds 8 Lite za cijenu malo višu od 20 eura nude i hibridni ANC

Xiaomi je na europskom predstavljanju serije mobitela Redmi Note 15 proširio ponudu pametnih nosivih uređaja pa su tako predstavili pametne naočale s ugrađenim audio sustavom, Mijia Smart Audio Glasses te povoljne bežične slušalice Redmi Buds 8 Lite.

Naime, Mijia Smart Audio Glasses na prvi pogled izgledaju poput klasičnih naočala, no u krakovima skrivaju dvostruke zvučnike i ukupno četiri mikrofona. Zahvaljujući tome, mogu se koristiti kao alternativa bežičnim slušalicama, uz poneke dodatne pametne funkcije.

Foto: Xiaomi

Konkretnije, dodirne površine na krakovima omogućuju upravljanje reprodukcijom glazbe, glasnoćom, pozivima te pristup glasovnom asistentu povezanog uređaja. Posebna značajka je mogućnost snimanja poziva i sastanaka u stvarnom vremenu, koja se aktivira pritiskom i zadržavanjem na kraku.

Naočale će biti dostupne u tri dizajnerske varijante, a sve verzije dolaze s IP54 certifikatom otpornosti na prašinu i prskanje vode te podržavaju Bluetooth 5.4 povezivost s mogućnošću istovremenog spajanja na dva uređaja.

Jedna od varijanti je napravljena i od titana te je pritom najlakša s masom od 27 grama bez leća, dok su krakovi kod sva tri modela debljine svega 5 milimetara. Istaknimo i dvije baterije kapaciteta 114 mAh za koje Xiaomi navodi da će izdržati do 13 sati slušanja glazbe ili do devet sati razgovora s jednim punjenjem. Cijena je 179 eura za Brownline i Pilot-Style modele te 199 eura za titansku verziju.

Foto: Xiaomi

Što se, pak, tiče slušalice, Redmi Buds 8 Lite koriste 12,4-milimetarske zvučničke jedinice s titanskom membranom, podržavaju Bluetooth 5.4 s istovremenim povezivanjem na dva uređaja te podržavaju AAC i SBC audio kodeke. Korisnicima je putem Xiaomijeve aplikacije dostupno pet unaprijed definiranih zvučnih profila, kao i prilagodljivi ekvilizator za dodatno podešavanje zvuka.

Osim toga, Redmi Buds 8 Lite donose i hibridno aktivno poništavanje buke, deklarirano do 42 dB, uz dodatno smanjenje buke vjetra i šuma tijekom telefonskih poziva. Autonomija slušalica iznosi do osam sati neprekidne reprodukcije, dok se uz kućište za punjenje ukupno trajanje povećava na do 36 sati.

Slušalice će biti dostupne u crnoj, bijeloj i plavoj boji, a preporučena maloprodajna cijena iznosi 23 eura.