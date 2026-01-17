Xiaomi proširuje ponudu nosivih uređaja novim pametnim naočalama i TWS slušalicama
Xiaomijeve pametne naočale dolaze s ugrađenim zvučnicima i mikrofonima, dok Redmi Buds 8 Lite za cijenu malo višu od 20 eura nude i hibridni ANC
Xiaomi je na europskom predstavljanju serije mobitela Redmi Note 15 proširio ponudu pametnih nosivih uređaja pa su tako predstavili pametne naočale s ugrađenim audio sustavom, Mijia Smart Audio Glasses te povoljne bežične slušalice Redmi Buds 8 Lite.
Naime, Mijia Smart Audio Glasses na prvi pogled izgledaju poput klasičnih naočala, no u krakovima skrivaju dvostruke zvučnike i ukupno četiri mikrofona. Zahvaljujući tome, mogu se koristiti kao alternativa bežičnim slušalicama, uz poneke dodatne pametne funkcije.
Konkretnije, dodirne površine na krakovima omogućuju upravljanje reprodukcijom glazbe, glasnoćom, pozivima te pristup glasovnom asistentu povezanog uređaja. Posebna značajka je mogućnost snimanja poziva i sastanaka u stvarnom vremenu, koja se aktivira pritiskom i zadržavanjem na kraku.
Naočale će biti dostupne u tri dizajnerske varijante, a sve verzije dolaze s IP54 certifikatom otpornosti na prašinu i prskanje vode te podržavaju Bluetooth 5.4 povezivost s mogućnošću istovremenog spajanja na dva uređaja.
Jedna od varijanti je napravljena i od titana te je pritom najlakša s masom od 27 grama bez leća, dok su krakovi kod sva tri modela debljine svega 5 milimetara. Istaknimo i dvije baterije kapaciteta 114 mAh za koje Xiaomi navodi da će izdržati do 13 sati slušanja glazbe ili do devet sati razgovora s jednim punjenjem. Cijena je 179 eura za Brownline i Pilot-Style modele te 199 eura za titansku verziju.
Što se, pak, tiče slušalice, Redmi Buds 8 Lite koriste 12,4-milimetarske zvučničke jedinice s titanskom membranom, podržavaju Bluetooth 5.4 s istovremenim povezivanjem na dva uređaja te podržavaju AAC i SBC audio kodeke. Korisnicima je putem Xiaomijeve aplikacije dostupno pet unaprijed definiranih zvučnih profila, kao i prilagodljivi ekvilizator za dodatno podešavanje zvuka.
Osim toga, Redmi Buds 8 Lite donose i hibridno aktivno poništavanje buke, deklarirano do 42 dB, uz dodatno smanjenje buke vjetra i šuma tijekom telefonskih poziva. Autonomija slušalica iznosi do osam sati neprekidne reprodukcije, dok se uz kućište za punjenje ukupno trajanje povećava na do 36 sati.
Slušalice će biti dostupne u crnoj, bijeloj i plavoj boji, a preporučena maloprodajna cijena iznosi 23 eura.