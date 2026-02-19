Apple razvija pametne naočale, AI privjesak i AirPods s kamerama

Prema novim informacijama Bloombergovog Marka Gurmana, Apple razvija tri nova nosiva uređaja temeljena na umjetnoj inteligenciji - pametne naočale, AirPods s ugrađenim kamerama te AI privjesak koji se može nositi oko vrata ili pričvrstiti na odjeću. Svi uređaji bit će usko povezani s iPhoneom i oslanjat će se velikim dijelom na poboljšanu Siri koju bismo ubrzo trebali moći isprobati.

Osim toga, sva tri uređaja imat će kamere, no kod AirPodsa i privjeska one neće služiti za snimanje, već isključivo za prikupljanje podataka koji pomažu AI sustavu za razumijevanju okoline. Privjesak je zamišljen kao dodatak iPhoneu, a ne kao samostalan uređaj te će imati kameru i mikrofon kako bi Siri mogla sve vidjeti i čuti.

Navodi se da će privjesak po računalnim mogućnostima navodno biti bliži AirPodsima nego Apple Watchu, a neki ga zaposlenici interno opisuju kao „oči i uši“ iPhonea. Time se Apple u neku ruku udaljuje od koncepta kakav je pokušao ostvariti Humane AI Pin, koji je trebao zamijeniti mobitel, ali – bezuspješno.

Najambiciozniji projekt su pametne naočale koje bi, prema izvješću, mogle stići već iduće godine. Neće imati zaslon, ali će imati zvučnike, mikrofone i dvije kamere, jednu za snimanje te drugu namijenjenu računalnom vidu, uz tehnologiju sličnu onoj u Appleovom Visionu Pro.

Sustav bi trebao omogućiti korisnicima da, primjerice, pogledaju neki objekt i dobiju informacije o njemu, automatski dodaju događaj s nekih reklamnih plakata u kalendar ili dobiju kontekstualne podsjetnike tijekom dana, ovisno gdje se nalaze i što rade. Apple navodno želi svoje naočale pozicionirati iznad konkurencije kroz bolju kvalitetu izrade i naprednije kamere, a okviri bi se razvijali interno u više veličina i boja.

Više informacija bit će poznato do kraja godine.