Pametne naočale kao hit gadget ove zime

Pametne naočale ove su zime pravi hit, što potvrđuju brojni TikTok videi sa skijališta i planinarskih staza, a više modela dostupno je i u ponudi Instara

Iako je južina zavladala veći dio veljače, zima i dalje traje, a s njom i skijanje, boardanje, planinarenje i vikend izleti. Ako ste proteklih tjedana doom scrollali TikTokom ili Reelsima, zasigurno ste primijetili da se pametne naočale sve češće koriste za snimanje sadržaja i zabilježavanje vanjskih avantura.

Na sreću kupaca, ovaj gadget dostupan je i u Instaru. Među dostupnim modelima ističe se Blackview BV100, praktično rješenje za sve koji žele pristupačno i funkcionalno hands-free iskustvo. Opremljene su 8-megapikselnom kamerom koja snima video u 1.200p rezoluciji pri 30 FPS-a, a s ugrađenih 32 GB memorije nude dovoljno prostora za pohranu fotografija i snimki bez oslanjanja na dodatne uređaje.

Bluetooth 5.4 omogućuje stabilno povezivanje s pametnim telefonom na udaljenosti većoj od 12 metara, dok ugrađeni zvučnici i dvostruki ENC mikrofoni osiguravaju jasne pozive i reprodukciju multimedije čak i u bučnijim uvjetima. Zahvaljujući laganom dizajnu prilagođenom svakodnevnom nošenju, dostupne su u sunčanoj i fotokromatskoj izvedbi, a magnetsko brzo punjenje olakšava povratak u akciju bez dugog čekanja.

Blackview BV100

Za korisnike koji pak traže naprednije mogućnosti tu su i Metine pametne naočale u prepoznatljivom Ray Banovom Wayfarer dizajnu. One donose ultraširokokutnu 12 MP kameru i sustav s pet mikrofona za kvalitetno snimanje zvuka i slike iz prve perspektive. Snimljeni sadržaj može se jednostavno podijeliti na društvenim mrežama, a tijekom videopoziva moguće je prebacivati prikaz između kamere mobitela i naočala.

Glasovno upravljanje putem naredbe „Hej Meta“ omogućuje pokretanje funkcija bez korištenja ruku, a tu su i zvučnici koji diskretno reproduciraju glazbu i pozive, dok prijenosna kutijica za punjenje osigurava dodatnu autonomiju tijekom cijelog dana.

Ray Ban Meta Wayfarer RW4008

Naravno, pametne naočale svoj puni potencijal ostvaruju tek u kombinaciji s kvalitetnim mobitelom. Mobiteli su i dalje središte cijelog sustava, preko njih upravljate postavkama, pregledavate i dijelite snimljeni sadržaj te koristite aplikacije koje proširuju funkcionalnost samih naočala.

Za one koji žele dodatnu razinu privatnosti i kvalitete zvuka, tu su i slušalice za mobitel. Iako pametne naočale imaju ugrađene zvučnike, bežične slušalice pružaju snažniji bas, bolju izolaciju buke i još stabilniju vezu tijekom kretanja, bilo da ste na skijaškoj stazi, u teretani ili na putovanju.

Cijelu priču dodatno zaokružuju pametni satovi. Dok naočale snimaju vašu perspektivu, sat prati vaše performanse, broj koraka, puls, potrošene kalorije ili rutu kretanja. Sinkroniziran s mobitelom, pametni sat omogućuje brz uvid u notifikacije i pozive bez posezanja za mobitelom, što je posebno praktično tijekom sportskih aktivnosti.