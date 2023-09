Google Bard će od sada pretraživati u Gmailu, Dokumentima i na Disku

Bard više nije ograničen dohvaćanjem informacija s weba, već sada može skenirati Gmail, Dokumente i Disk kako bi došao do tražene informacije. Uz ovu integraciju moguće je zatražiti pronalaženje i sažimanje sadržaja e-pošte ili isticanje najvažnijih točaka dokumenta koji je pohranjen na Disku.

Ova značajka mogla bi uzrokovati zabrinutost korisnika vezano uz potencijalno dijeljenje osobnih podataka. Google se oglasio rekavši kako ne namjerava te informacije koristiti za treniranje Barda, niti će ikome biti dostupni. Ova postavka neće biti obavezna, pa se stoga integracija može, ali i ne mora uključiti, a isto tako moguće ju je isključiti u svakom trenutku. Za sada će značajka biti dostupna samo na engleskom jeziku.

Jack Krawczyk, voditelj proizvoda, za The Verge kaže kako Bard može izravno pretraživati unutar Gmaila klasičnim upitom kao npr. „Provjeri moju e-poštu za informacije vezane uz moj nadolazeći let“ ili sa oznakom @mail ispred pitanja.

Najavljeno je kako ova funkcionalnost Barda neće stati na pretraživanju unutar ova tri navedena područja. Plan je proširiti integraciju Barda s ostatkom Google proizvoda, kao što su Karte, YouTube i Google letove ali i ostalih partnera. To će značiti da će biti moguće od Barda tražiti prikaz informacije u stvarnom vremenu za obilazak određene atrakcije, ili za prikaz videozapisa na YouTubeu o određenoj temi. Ova tri proširenja bit će omogućena prema zadanim postavkama.

„Razlog zašto započinjemo s ovim eksperimentom prvenstveno je zato što je to prvi put da se proizvod jezičnog modela uistinu integrira s vašim osobnim podacima. Želimo biti sigurni da ćemo to učiniti kako treba“, navodi Krawczyk za The Verge.

Osim ovog poboljšanja, uvedena su još neka. Primjerice, dodan je novi način provjere Bardovih odgovora putem gumba „Google It“. Prije je gumb omogućavao pretraživanje tema povezanih s Bardovim odgovorom na Googleu, a sada će pokazati sadrže li Bardovi odgovori informacije koje Google pretražuje ili im proturječi.

Klikom na gumb „Google It“ Google će označiti informacije koje je Pretraživanje potvrdilo zelenom bojom, a nepotvrđeni odgovori bit će istaknuti narančastom bojom. Drugo poboljšanje je način nastavljanja razgovora s Bardom putem dijeljene veze, što omogućuje da nadogradite pitanje koje je netko već postavio.

Otkako je u veljači predstavljen, Google je Bardu postupno dodavao nove značajke, kao što su mogućnost generiranja i otklanjanja pogrešaka koda, kao i stvaranje funkcija za Google tablice.