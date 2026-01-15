Nvidijin DLSS 4.5 dostupan za sve korisnike GeForce RTX GPU-ova

Novi DLSS 4.5 donosi oštriju sliku i bolju temporalnu stabilnost, a druga generacija Super Resolution Transformera smanjuje ghosting i poboljšava anti-aliasing u više od 400 igara i aplikacija.

Samo tjedan dana nakon što je na CES-u najavila najnoviju verziju svoje tehnologije za poboljšanje prikaza slike, Nvidia je službeno izdala DLSS 4.5. Tvrtka je prošlog tjedna objavila beta verziju nadogradnje, a od danas svi korisnici Nvidijine aplikacije s nekom od GeForce RTX grafičkih kartica mogu preuzeti punu verziju i isprobati najnovija poboljšanja.

Što donosi nova Super Resolution tehnologija

Nvidia navodi da DLSS 4.5 Super Resolution donosi oštriji prikaz i poboljšanu temporalnu stabilnost. Druga generacija Super Resolution Transformera smanjuje takozvani ghosting efekt i poboljšava anti-aliasing u više od 400 igara i aplikacija.

Screenshot: YouTube

"Ovaj model druge generacije naš je najsofisticiraniji do sada, koristeći pet puta više računalne snage od originalnog transformatorskog modela, a treniran je na značajno proširenom setu podataka visoke vjernosti", ističu iz Nvidije.

Tvrtka također planira tijekom ovog proljeća donijeti i nadograđenu značajku generiranja sličica unutar DLSS-a 4.5, no ona će biti rezervirana za vlasnike nadolazeće serije grafičkih kartica GeForce RTX 50.