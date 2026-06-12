U ZICER-u počeo HACKL 2026 – Zagreb Game Jam

U Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER-u danas je otvoreno peto izdanje HACKL-a – hackathona za otvoreni Zagreb koji organiziraju Grad Zagreb i ZICER, a kojem je cilj potaknuti razvoj inovativnih digitalnih rješenja temeljenih na otvorenim podacima Grada Zagreba.

Ovogodišnje izdanje HACKL-a održava se u formatu Zagreb Game Jama, s fokusom na razvoj videoigara i gaming rješenja korištenjem otvorenih podataka i 3D modela grada Zagreba. Natjecatelji će tijekom trodnevnog događanja razvijati kreativne i inovativne projekte koji na nove načine koriste digitalne resurse Grada Zagreba te ih pretvaraju u interaktivna gaming iskustva.

Grad Zagreb je prošle godine prvi put objavio 3D model grada u strojno čitljivom formatu na Portalu otvorenih podataka, a ove je godine dodatno omogućio njegovo jednostavnije korištenje kroz Unity plugin. Time su otvorene nove mogućnosti za razvoj različitih digitalnih sadržaja, uključujući videoigre, edukativne alate, simulacije i druge interaktivne projekte.

Prijave na natjecanje trajale su tijekom svibnja i lipnja 2026. godine, a za sudjelovanje su se prijavili natjecatelji različitih profila koji su raspoređeni u pet multidisciplinarnih timova. Timove čine programeri, game developeri, dizajneri, 3D umjetnici, studenti, predstavnici startupova i drugi kreativci zainteresirani za razvoj videoigara, digitalnih proizvoda i novih tehnologija, koji će tijekom vikenda zajednički razvijati inovativna gaming rješenja koristeći otvorene podatke i 3D model grada Zagreba.

Tijekom vikenda sudionici će, uz mentorsku podršku stručnjaka iz područja razvoja videoigara, dizajna i tehnologije, razvijati svoja rješenja te ih u nedjelju predstaviti stručnom žiriju. Prilikom ocjenjivanja posebna će se pažnja posvetiti kreativnosti, kvaliteti izvedbe, inovativnosti i korištenju otvorenih podataka Grada Zagreba.

Uz stručno vodstvo najbolji se timovi natječu i za vrijedne novčane nagrade. U nedjelju, 14. lipnja 2026., timovi će predstaviti svoja rješenja stručnom žiriju, nakon čega će biti proglašeni pobjednici.

Za najbolje timove osigurane su novčane nagrade u iznosu od 3.000 eura za prvoplasirani tim, 2.000 eura za drugoplasirani tim te 1.000 eura za trećeplasirani tim.