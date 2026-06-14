U ZICER-u proglašeni pobjednici HACKL-a – hackathona za otvoreni Zagreb

U Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER-u, vodećem startup hubu u Hrvatskoj proglašeni su pobjednici novog izdanja HACKL-a – programerskog vikend natjecanja koje organiziraju Grad Zagreb i ZICER sa ciljem razvoja tehničkih rješenja za učinkovitije, transparentnije i dostupnije javne usluge.

Ovogodišnje izdanje HACKL-a održano je u formatu Zagreb Game Jama, s fokusom na razvoj videoigara i gaming rješenja korištenjem otvorenih podataka i 3D modela grada Zagreba. Natjecatelji su razvijali kreativne i inovativne projekte koji digitalne resurse Grada Zagreba pretvaraju u interaktivna gaming iskustva. Grad Zagreb je osigurao 3.000 eura za prvoplasirani tim, 2.000 eura za drugoplasirani te 1.000 eura za trećeplasirani tim.

U HACKL-u je sudjelovalo pet multidisciplinarnih timova sastavljenih od programera, game developera, dizajnera, 3D umjetnika, studenata, predstavnika startupova i drugih kreativaca. Stručni žiri je među predstavljenim rješenjima odabrao najbolja, a nagrade je dodijelio zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba dr. sc. Luka Korlaet.

Prvo mjesto pripalo je timu Laggy Lamas, drugo mjesto timu Benny and the Blondes, a treće mjesto timu Nesvrstani.

„Ovo je peti hackathon u ovom nizu - prethodni su se bavili gradskim proračunom, gradskim prostorima, kulturnim dobrima i sportskim događajima, a ovogodišnji, Zagreb Game Jam, vizualizira 3D model Grada Zagreba koji smo lani objavili kao otvoreni podatak na gradskom geoportalu. Timovi su uz Unity gaming engine imali zadatak razviti igru koja koristi ulice, trgove i zgrade Zagreba kao dio igre. Kao arhitektu mi je ova tema posebno bliska jer modeliranje postojećih zgrada nekad nije bilo lako dostupno, a danas je to, zahvaljujući otvorenim podacima, puno jednostavnije. Svi su timovi pokazali da je rad s 3D modelom i njegovo povezivanje s Unityjem programerski zahtjevan zadatak, a ipak su uspjeli izraditi rješenja i lijepo ih prezentirati. Velika čestitka svima na sjajnom poslu", izjavio je zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba dr. sc. Luka Korlaet.

„Stvarno smo zahvalni što smo dio ovoga - tri dana smo imali odličnu podršku, hranu i mentore koji su nam stalno pomagali. Osmislili smo asimetričnu igru za dvoje igrača - jedan putuje kroz Zagreb od točke A do točke B, dok drugi utječe na grad mijenjajući ulice i prepreke kako bi mu otežao put. Inspiracija je krenula od filma Inception, a kroz razvoj smo dodali i elemente igara Mirror's Edge te koncept Hunger Gamesa, gdje gledatelji mogu utjecati na tijek igre. Sve u svemu – ovom HACKL-u bih dao ocjenu deset od deset", izjavio je Rene Pavković, član pobjedničkog tima Laggy Lamas, kojeg su uz njega sačinjavali Filip Tudja, Ian Valinger i Mateo Dominić.

„Timovi su smislili sjajne koncepte igara baziranih u Zagrebu - od noir do šaljivih, povijesnih do znanstveno-fantastičnih, igrali su se s fizikom i ubacivali crtice iz starih priča grada. Mislim da je ovo odlična promocija 3D modela Zagreba kao otvorenih podataka jer pokazuje mogućnosti za razvoj računalnih igara. Nadam se da smo ovim Game Jamom inspirirali i neke daljnje kreativne projekte u ovoj zajednici“, istaknuo je Dražen Lučanin, pročelnik Gradskog ureda za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove Grada Zagreba.

„HACKL je izvrstan primjer kako ZICER okuplja programere, dizajnere i kreativce te im pruža priliku da svoje znanje i ideje pretvore u konkretna rješenja za grad. Ponosni smo što smo dio ovog projekta i što ZICER ostaje mjesto na kojem nastaju inovacije koje mogu unaprijediti svakodnevni život građana Zagreba. Suradnja Grada Zagreba i ZICER-a kroz HACKL iz godine u godinu pokazuje da javni sektor i startup zajednica zajedno mogu brže i učinkovitije odgovoriti na potrebe građana. Kada Grad prepozna i implementira pobjednička rješenja, ideje nastale tijekom jednog vikenda prerastaju u stvarnu vrijednost za cijeli grad. Čestitam svim timovima na trudu, kreativnosti i energiji koju su uložili u ovogodišnji HACKL“, istaknuo je Frane Šesnić, direktor ZICER-a.