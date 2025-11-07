Kako izgleda kad Logitech režira vaš savršeni sastanak

S Logitech rješenjima tehnologija nestaje u pozadini, a u prvom planu ostaju ljudi, ideje i suradnja. Jer kada sve funkcionira prirodno – sastanak više nije samo sastanak, već iskustvo koje spaja.

Bug.hr petak, 7. studenog 2025. u 16:14

Zamislite: važna prezentacija, svi spremni, ali pola tima je online. Zvuk puca, kamera luta, slika se zamrzava. Nervoza raste, energija pada, a ideje se gube.
Zvuči poznato, zar ne?

Sad zamislite istu situaciju – ali ovaj put sve funkcionira savršeno. Glasovi su jasni, svaki govornik automatski je u fokusu, a udaljeni sudionici vide upravo ono što trebaju. Kamera glatko prati pokrete, zumira ploču kad se piše, mijenja kadar kad netko postavi pitanje. Sastanak teče prirodno, kao da ga vodi profesionalna režija. Svi sudionici osjećaju se kao da sjede za istim stolom.

Kako je to moguće?

Taj osjećaj potpune kontrole i besprijekorne povezanosti ne događa se slučajno. Iza njega stoje pametni, spontani i dinamični uređaji iz Logitecha — tehnologija koja zna kada reagirati, a kada se jednostavno povući u pozadinu.

Svaka prostorija ima svoj karakter – od male sobe za brze brainstorminge do većih prostora za strateške sastanke. Logitech ima rješenje za svaku scenu.

Logitech MeetUp 2

Kompaktna USB kamera koja i najmanju prostoriju pretvara u prostor pun prisutnosti. Uz 4K rezoluciju i napredne AI funkcije, MeetUp 2 automatski prepoznaje i prati govornika, dok šest ugrađenih mikrofona snižava šum i jeku, izjednačava glasnoću i čini svaki glas kristalno čistim i razgovjetnim.
Montira se na stol, zid ili stativ, podržava BYOD i PC-based postavke te se može nadzirati i upravljati putem Logitech Sync platforme. Nije to samo kamera s mikrofonom – to je uređaj koji spaja ljude bez obzira na udaljenost.

Logitech Rally Bar i Rally Bar Mini

Kada prostor postane veći, na scenu stupaju ova dva snažna video bara – pravi redatelji sastanaka. UHD 4K kamera s motoriziranim nagibom i pomakom, digitalnim zumom i širokim kutom gledanja od 120° osigurava da svatko bude u kadru. Ugrađeni mikrofoni i zvučnici pružaju bogat, jasan zvuk bez jeke, a integrirani CollabOS sustav omogućuje samostalan rad ili povezivanje s računalom.
U takvom okruženju svaka riječ, pokret i pogled imaju svoje mjesto u kadru – precizno, elegantno i profesionalno.

Logitech Sight

A kada želite da hibridni sastanak doista postane iskustvo – tu je Sight, tihi heroj koji podiže sve na višu razinu. Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, prepoznaje do četiri govornika istodobno, automatski ih uokviruje i prikazuje u podijeljenom ekranu, stvarajući osjećaj da svatko sjedi u prvom redu.
Dvije 4K kamere i sedam beamforming mikrofona hvataju gestikulacije, ton glasa i ritam razgovora, dok AI u stvarnom vremenu bira najbolji kadar. Sight nije zamišljen da radi sam, već u tandemu s Rally Barom i Rally Bar Minijem donosi onu posebnu, gotovo filmsku atmosferu svakom sastanku.

Sve navedene uređaje i druge Logitech inovacije možete pronaći kod ovlaštenih partnera: Phassedconnect, Redwood i MEP.



