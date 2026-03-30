Apple nije slučajno ubio Mac Pro

Najmoćnije stolno računalo koje je Apple ikad napravio nestalo je iz ponude. Što ukidanje Mac Pro linije govori o tome kome Apple zapravo želi prodavati računala i kamo ide profesionalno računarstvo

Prije nekoliko dana objavili smo vijest da je najmoćnije stolno računalo koje je Apple ikad napravio, tiho, bez konferencije za tisak, nestalo iz cjenika. Na njegovu mjestu je sada Mac Studio koji je, prema Appleu, dovoljno moćan za sve što se dosad radilo na Prou. Prava je istina nešto drugo.

Dvadeset godina nepisane nagodbe

Godinama je Mac Pro bio simbol kompromisa neuobičajenog za Apple i njegov zatvoreni hardver. Postojala je jedna kutija u kojoj možeš promijeniti RAM, dodati karticu, proširiti pohranu bez bojazni da je sljubljena s ljepilom. Bila je to nepisana nagodba s onim dijelom korisničke baze koji ne pristaje na zatvoreni ekosustav. A ta nagodba ima dugu povijest. Mac Pro postoji od 2006. kao Intelov nasljednik Power Mac linije, toranj s punim PCIe utorima u koje se moglo staviti što god treba: grafičke ili audio kartice, pohranu, mrežne adaptere. Korisnik odlučuje što treba i onda stavlja i mijenja unutar kutije.

Onda je 2013. Apple odlučio nešto drugo. Predstavio je cilindrični Mac Pro, "kantu za smeće", kako su ga odmah prozvali, dizajn koji je žrtvovao PCIe proširivost na dotad neviđenu estetiku. Komponente složene oko centralnog hladnjaka, jedan ventilator, bez internih PCIe utora, proširenje jedino preko Thunderbolt 2 portova. Rezultat je razočarao mnoge. I Appleu je bilo jasno da su pogriješili, pa su se ispričali. Apple je 4. travnja 2017. održao neobičan sastanak s uskom skupinom novinara na kojem se ispričao profesionalnim korisnicima Mac Proa i potvrdio da ostaje predan Macu. U sastanku su sudjelovali tadašnji šef marketinga Phil Schiller, šef softverskog inženjeringa Craig Federighi i tadašnji potpredsjednik za hardver John Ternus. Schiller je izričito rekao: "Ako smo imali pauzu u nadogradnjama i ažuriranjima, ispričavamo se što se dogodilo s Mac Pro-om i zato ćemo izaći s nečim sjajnim što će ga zamijeniti."

Povratak pa kraj otvorene arhitekture

Povratak je stigao 2019. u obliku "ribeža", čeličnog tornja s osam PCIe utora, modularnog dizajna i početnom cijenom od 5.999 dolara. RAM koji se može povećavati do 1,5 TB. Konačno onakav kakav smo tražili, rekli smo profesionalci.

Trajalo je to četiri godine. 2023. stigao je Mac Pro s M2 Ultra čipom, istog vanjskog izgleda kao 2019., ali iznutra Apple Silicon arhitektura. PCIe utori su ostali, sedam fizičkih, od kojih je jedan zauzet Apple I/O karticom, ali grafičke kartice više nisu podržane. Memorija se nije mogla naknadno nadograditi. Utori su preživjeli za pohranu i I/O kartice, ali to više nije bila otvorena arhitektura.

Apple Silicon je sve promijenio

Dolaskom Apleovog Sillicon čipa nadogradnja postaje nemoguća. Memorija zalemljena u čip, grafika ispečena uz procesor, sve na jednom komadu silicija. Problem je što se Mac Pro nije kupovao samo zbog specifikacija. Kupovao se jer to računalo nije imalo vijek trajanja koji je odredio Apple. Bilo je to radno računalo koje traje onoliko koliko to treba i želi vlasnik, računalo koje je moglo rasti prema potrebama i koje nije tjeralo na zamjenu cijelog sustava kad zatreba više grafičke memorije ili kad dođe projekt s kompliciranijim zahtjevima pa se nešto mora dodati.

Mac Pro je bio jedini Appleov proizvod koji je dopuštao da stroj bude investicija, a ne potrošni materijal. Mac Studio to više nije. Mora se priznati, izvrsno je računalo, ali koje jednog dana postaje e-otpad kad Apple odluči da je M-serija otišla dovoljno daleko naprijed. I tada nema druge osim kupnje novog stroja.

Appleov idealni korisnik

Ukidanje Mac Proa nije samo vijest o jednom proizvodu koji je nestao. To je Appleova izjava o tome kakav profesionalni korisnik mu odgovara. Odgovara mu onaj koji prihvaća ciklus zamjene, koji ne pita o PCIe utorima, koji vjeruje da će Apple Intelligence i Private Cloud Compute riješiti što god treba riješiti i koji je dovoljno imućan da kupuje novi stroj svake tri do četiri godine. Onaj koji je dosad kupovao Mac Pro i ne može si priuštiti mijenjati kako to Apple odredi, može pogledati prema Linuxu ili Windowsima, prema Lenovo ThinkStation P7 s Intelovim Xeon procesorom i tri Nvidia grafičke kartice ili Dell Precision Tower 7960 s istom Xeon W arhitekturom.