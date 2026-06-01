Nvidia ulazi na tržište PC čipova s RTX Sparkom

Iako Nvidia najavljuje RTX Strix kao iznimno snažan i učinkovit PC čip, nisu otkrili cijene niti predstavili konkretne testove performansi

Nvidia je najavila RTX Spark, svoju novu obitelj Arm čipova za potrošačka računala, čime se izravno približava tržištu kojim dominiraju Intel, AMD, Apple i Qualcomm. Tvrtka tvrdi da je riječ o „najučinkovitijem PC čipu ikad napravljenom”, iako za tu tvrdnju za sada nisu objavili konkretne brojke ni usporedne testove.

Naime, RTX Spark temelji se na GB10 čipu, istom rješenju koje se koristi u Nvidijinom DGX Spark mini računalu namijenjenom umjetnoj inteligenciji. Najsnažnija verzija imat će 20 CPU jezgri, 6.144 GPU jezgre i do 128 GB LPDDR5X memorije, dok Nvidia najavljuje i slabije, cjenovno pristupačnije varijante s najmanje 16 GB RAM-a.

Budući da je riječ o Arm čipu, stariji programi na Windowsima razvijeni za Intelove i AMD-ove x86 procesore morat će se pokretati kroz emulacijU. Microsoft je posljednjih godina razvijao Windows i Prism emulator upravo za takve čipove, a Nvidia tvrdi da će njezino iskustvo u grafici i umjetnoj inteligenciji dodatno proširiti mogućnosti Windows računala na Armu.

Prema Nvidiji, RTX Spark omogućit će renderiranje 3D scena veličine 90 GB, uređivanje 12K videa te igranje zahtjevnih naslova poput Indiane Jones and the Great Circle u 2K rezoluciji pri 100 FPS-a. Tvrtka posebno ističe da bi se sve to trebalo moći izvoditi na tankim laptopima bez priključenog punjača, ali to prije konkretnih testova treba uzeti s dozom rezerve.

Ovo su značajke koje će imati laptopi s RTX Sparkom

Velik naglasak stavljen je i na lokalnu umjetnu inteligenciju. Nvidia navodi da će računala s do 128 GB objedinjene memorije moći pokretati AI agente sa 120 milijardi parametara. Time bi se, prema tvrdnjama tvrtke, dio AI zadataka mogao obavljati lokalno, bez slanja podataka u oblak i bez trošenja tokena na vanjske AI servise.

Prvi najavljeni laptopi s RTX Sparkom trebali bi stići ove jeseni, a među njima su Asus ProArt P14 i P16, Dell XPS 16, HP OmniBook X14 i Ultra 16, Lenovo Yoga Pro 9N, Microsoft Surface Laptop Ultra te MSI Prestige N16 Flip AI.

Konkretne cijene laptopa s RTX Sparkom za sada nisu poznate, ali će očito "upadati" u premium segment.