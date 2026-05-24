Ayaneo najavio prvu AI prijenosnu igraću konzolu

Ayaneo proširuje svoju ponudu Konkr Pocket Blockom, još jednom igraćom konzolom inspiriranu Nintendovim Game Boyom. Riječ je, naime, o kompaktnoj konzoli koja stane u džep, a za koju tvrtka kaže da je „prva AI prijenosna igraća konzola“ na tržištu, iako za sada nije poznato što to točno znači.

Konzola je, prema prikazanom, izrađena od plastike te dolazi u sivoj i ljubičastoj boji, bez analognih palica. Utor za microSD karticu nalazi se s lijeve strane, dok je 3,5-milimetarski audio priključak smješten na donjoj strani uređaja.

Screenshot: YouTube

Iako Ayaneo zasad nije otkrio više tehničkih detalja, dosadašnje glasine spominju bateriju kapaciteta 3.500 mAh i podršku za 10-vatno žično punjenje. Trenutno nema službene informacije o cijeni, no očekuje se da bi ovo mogla biti jedna od pristupačnijih tvrtkinih konzola.

Što se tiče datuma izlaska, Ayaneo je za sada poručio da će “više detalja biti otkriveno uskoro”, ali nekoliko izvora navodi da bi službeni izlazak na tržište mogao uslijediti već ovog ljeta.