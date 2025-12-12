Ayaneo ulazi na tržište mobitela s modernom verzijom Xperije Play

Iako još nije poznato puno informacija o Pocket Playu, odmah je vidljivo da će predstavljati svojevrsnu reinkarnaciju stare Xperije Play

Ayaneo, inače poznati proizvođač prijenosnih konzola, najavio je svoj prvi mobitel pod nazivom Pocket Play. Riječ je, kao što se vjerojatno da pretpostaviti i iz naziva, o igraćem mobitelu koji ima dizajn kao legendarna Sony Ericsson Xperia Play iz 2011. godine

Tvrtka za sada nije objavila tehničke specifikacije ni cijenu uređaja, no poznato je da će Pocket Play imati ugrađeni D-pad, ABXY tipke te dva touchpada koja će služiti kao analogne palice. Na kućištu su smještene i L1, L2 te R1, R2 tipke, baš kao prava prijenosna konzola.

Foto: Ayaneo

Od ostalih dostupnih informacija, poznato je da će imati dvostruku stražnju kameru, stereo zvučnike i USB-C priključak. Moći će ga se kupiti u crnoj i bijeloj boji, a softversku stranu će pokrivati Android.

Pocket Play je trenutno na Kickstarteru, a više detalja bit će dostupno uskoro.

Sony Ericsson Xperia Play – prvi pravi igraći mobitel Xperia Play predstavljen je 2011. godine kao prvi mobitel s potpuno integriranim fizičkim kontrolama za igranje. Uređaj je imao klizni gamepad s D-padom, tipkama i touchpadovima, a dolazio je s certifikatom „PlayStation Certified“, što je omogućilo igranje prilagođenih PS igara na Androidu. Iako ispred svog vremena, Xperia Play nije doživjela komercijalni uspjeh, no danas se smatra kultnim uređajem i simbolom pokušaja spajanja mobitela i ručne konzole.