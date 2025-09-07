Lenovo Legion Go 2 dolazi sa snažnijim procesorom, OLED zaslonom i znatno većom baterijom

Nova generacija Lenovove prijenosne konzole donosi značajno veću bateriju, što znači da će igrači moći izvući osjetno više igranja u usporedbi s prethodnim modelom

Na sajmu IFA u Berlinu Lenovo je službeno predstavio Legion Go 2, drugu generaciju svoje prijenosne konzole. Odmah je vidljivo da novi model zadržava prepoznatljiv dizajn originalnog Legion Goa, ali donosi niz značajnih poboljšanja, uključujući snažniji procesor, veći zaslon te bateriju većeg kapaciteta.

Naime, Legion Go 2 može se konfigurirati s AMD-ovim Ryzenom Z2 ili Z2 Extremeom, dok je za grafiku zadužen AMD-ov Radeon 890M GPU. Konzola podržava do 32 GB LPDDR5X RAM-a od 8.000 MHz te do 2 TB PCIe Gen 4 SSD-a, a za dodatno proširenje memorije tu je i utor za microSD karticu.

Velika novost je 8,8-inčni OLED zaslon rezolucije 1.920 × 1.200, s varijabilnom frekvencijom osvježavanja od 30 do 144 Hz. Zaslon inače donosi svjetlinu do 500 nita i HDR TrueBlack 1000 certifikat, zbog čega bi slika trebala imati bolji kontrast i dublje crne tonove.

Kad je riječ o autonomiji, Lenovo je ugradio osjetno veću bateriju od 74 Whr, što je značajan skok u odnosu na 49,2 Whr kod prethodnog modela. No, zbog veće baterije, a i općenitog unaprjeđenja kvalitete izrade, Legion Go 2 je nešto teži od svoga prethodnika te ima 1.079 grama.

Što se tiče povezivosti i ostalih značajki, Legion Go 2 ima senzor otiska prsta na tipki za uključivanje, dva USB4 porta s podrškom za Power Delivery 4.0, 3,5-milimetarski priključak za slušalice, stereo zvučnike snage 2 W i dva mikrofona. Tu je i podrška za Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Lenovo Legion Go 2 stiže na tržište već ovog mjeseca po početnoj cijeni od 999 eura.