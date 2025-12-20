Lenovo Legion Go 2 navodno stiže sa SteamOS-om umjesto Windowsa 11

Nove glasine upućuju na to da Lenovo priprema Legion Go 2 sa SteamOS-om za CES 2026, ciljajući na igrače koji žele snažan hardver, ali bez problema koje donosi Windows 11 na prijenosnim konzolama

Bug.hr subota, 20. prosinca 2025. u 10:12
Legion Go 2 s Windowsima 11 📷 Foto: Lenovo
Legion Go 2 s Windowsima 11 Foto: Lenovo

Portal Windows Latest izvještava kako Lenovo priprema inačicu Legiona Go 2 koja će koristiti SteamOS, a trebala bi biti predstavljena na sajmu CES 2026. Ovaj potez namijenjen je igračima koji žele hardversku snagu bez frustracija koje ponekad donosi korištenje Windowsa 11 na ručnim uređajima.

Isti hardver, drugačiji OS

Ideja je zadržati iste ključne specifikacije, zamijeniti operativni sustav i učiniti da se cijeli uređaj više doima kao prava konzola. Iako Lenovo nije službeno potvrdio ovaj model, a detalji poput cijene, regija dostupnosti i datuma izlaska još nisu poznati, procurjele specifikacije ne zvuče nimalo loše. U izvješću se navodi AMD Ryzen Z2 Extreme procesor, do 32 GB LPDDR5X memorije (na 8.000 MHz) te do 2 TB PCIe Gen4 M.2 2242 SSD pohrane.

Zaslon ostaje jedan od glavnih aduta, s 8,8-inčnim OLED panelom rezolucije 1.920 x 1.200 (omjer 16:10) i frekvencijom osvježavanja od 144 Hz. Navodi se i svjetlina od 500 nita te pokrivenost DCI-P3 spektra boja. Specifikacije također uključuju bateriju kapaciteta 74 Whr, punjenje putem USB-C adaptera od 65 W, dva USB-C priključka s podrškom za USB4 i DisplayPort 1.4, 3,5-milimetarski audio utor te čitač microSD kartica koji podržava kapacitete do 2 TB.

SteamOS je prava nadogradnja

Ova promjena zapravo želi poboljšati cjelokupno iskustvo korištenja prijenosne konzole. Mnogi smatraju da je Windows 11 i dalje slaba točka prijenosnog PC igranja, čak i kada je hardver relativno moćan, jer se sučelje i tipičan tijek rada na računalu često kose s uređajem koji je prvenstveno dizajniran za korištenje s analognim palicama i tipkama.

SteamOS je, za usporedbu, od samog početka dizajniran za upravljanje palicama, s funkcijom brzog mirovanja i nastavka rada (suspend-and-resume) koja oponaša način na koji ljudi koriste konzole. Izvješće također napominje kako Microsoft radi na vlastitom rješenju pod nazivom "Xbox Full Screen Experience" kako bi riješio slične probleme na prijenosnim uređajima s Windowsima, no čini se da je Lenovo nestrpljivo odlučio krenuti drugačijim putem.

Više detalja bit će poznato na nadolazećem CES-u.

 

 

 



