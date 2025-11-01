Nintendo je prodao preko 9 milijuna Switcha 2 u samo četiri mjeseca

Ako se trenutni trendovi nastave, nadolazeća blagdanska sezona mogla bi učvrstiti poziciju Switcha 2 kao najuspješnije Nintendove konzole u posljednjem desetljeću

Matej Markovinović subota, 1. studenog 2025. u 06:30
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nintendova najnovija konzola, Switch 2, u rujnu je zabilježila prodaju dodatnih 1,08 milijuna primjeraka, čime je ukupna prodaja u samo četiri mjeseca od izlaska konzole na tržište dosegnula impresivnih 9,24 milijuna jedinica. Usporedbe radi, prvi je Switch u lipnju 2017. zabilježio prodaju od 622.621 primjerka, što znači da je novi model u četvrtom mjesecu prodaje ostvario gotovo 460.000 primjeraka više. Analitičari ističu da se prosječno prodaje gotovo 36.000 primjeraka Switcha 2 dnevno.

No, usprkos tim brojkama, podaci VGChartza koje prenosi Finbold Research pokazuju da je najprodavanija konzola u rujnu ponovno bio PlayStation 5 s 1,16 milijuna prodanih primjeraka, čime je ukupna prodaja porasla na 80,25 milijuna. Iako i dalje predvodi cijelu generaciju konzola, rast mu je nešto sporiji u usporedbi s prethodnim PlayStationom 4 u istoj fazi životnog ciklusa.

📷 Foto: Finbold
Foto: Finbold

Prodaja originalnog Switcha, s druge strane, nastavlja padati. U rujnu je prodano 311.000 jedinica, a ukupna brojka sada iznosi 152 milijuna. To je pad od 62,5 posto u odnosu na prošlu godinu, odnosno više od pola milijuna primjeraka manje, što i nije toliko neobično budući da je nova generacija konzole već neko vrijeme na policama.

Najveći gubitnik ostaju Microsoftovi Xbox Series X i S, koji su u rujnu prodani tek u 149.000 primjeraka, gotovo upola manje nego godinu ranije. Ukupna prodaja obje konzole zajedno sada iznosi 33,68 milijuna primjeraka.

 



