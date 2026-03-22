Nintendo planira predstaviti Switch 2 s izmjenjivom baterijom

Iako bi najvjerojatnije korisnici i s drugih tržišta htjeli Switch 2 s izmjenjivom baterijom, čini se da će nova verzija konzole biti dostupna isključivo na tržištu EU

Nintendo bi uskoro mogao predstaviti novu verziju Switcha 2 za tržište Europske unije koja će omogućiti korisnicima jednostavniju zamjenu bateriju. Kako navodi azijski Nikkei, radi se zapravo o prilagodbi nadolazećim pravilima EU-a koja stupaju na snagu u veljači 2027., a koja zahtijevaju veću popravljivost uređaja i lakšu izmjenu baterija.

Za razliku od aktualnog modela koji ima bateriju zalijepljenu unutar kućišta, nova verzija trebala bi imati bateriju koju korisnici mogu lako izvaditi iz kućišta, kako u samoj konzoli, tako i u Joy-Conima. Iako bi ovakav način izmjene baterije bio koristan svima, isti izvori navode da će specifikacije Switcha 2 na ostalim tržištima ostati iste kao i do sada.

No, potez da se Switch 2 s mogućnošću izmjene baterije prodaje samo unutar EU i nije toliko neobičan. Pojedini proizvođači već su nudili različite verzije uređaja ovisno o regiji, poput Fujifilma koji je svoj Instax Mini Link 3 s izmjenjivom baterijom nudio isključivo u Europi.

Nintendo se za sada još nije službeno oglasio o ovim navodima.