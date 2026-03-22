Nintendo planira predstaviti Switch 2 s izmjenjivom baterijom

Iako bi najvjerojatnije korisnici i s drugih tržišta htjeli Switch 2 s izmjenjivom baterijom, čini se da će nova verzija konzole biti dostupna isključivo na tržištu EU

Matej Markovinović nedjelja, 22. ožujka 2026. u 09:48
📷 Foto: Unsplash
Nintendo bi uskoro mogao predstaviti novu verziju Switcha 2 za tržište Europske unije koja će omogućiti korisnicima jednostavniju zamjenu bateriju. Kako navodi azijski Nikkei, radi se zapravo o prilagodbi nadolazećim pravilima EU-a koja stupaju na snagu u veljači 2027., a koja zahtijevaju veću popravljivost uređaja i lakšu izmjenu baterija.

Za razliku od aktualnog modela koji ima bateriju zalijepljenu unutar kućišta, nova verzija trebala bi imati bateriju koju korisnici mogu lako izvaditi iz kućišta, kako u samoj konzoli, tako i u Joy-Conima. Iako bi ovakav način izmjene baterije bio koristan svima, isti izvori navode da će specifikacije Switcha 2 na ostalim tržištima ostati iste kao i do sada.

No, potez da se Switch 2 s mogućnošću izmjene baterije prodaje samo unutar EU i nije toliko neobičan. Pojedini proizvođači već su nudili različite verzije uređaja ovisno o regiji, poput Fujifilma koji je svoj Instax Mini Link 3 s izmjenjivom baterijom nudio isključivo u Europi.

Nintendo se za sada još nije službeno oglasio o ovim navodima.

 

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi