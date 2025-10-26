PlayStation 5 premašio prodaju PlayStationa 3 u SAD-u

Era Xboxa u SAD-u odavno je gotova, što pokazuje novi podatak da je PlayStation 5 premašio prodaju PlayStationa 3 i to u pet godina od izlaska na tržište

PlayStation 5 u SAD-u premašio je prodaju PlayStationa 3 i to u relativno kratkom vremenu. Dok je PlayStationu 3 trebalo cijelo desetljeće da dosegne svoj vrhunac, aktualna Sonyjeva konzola dosegle je isti taj uspjeh u pet godina od izlaska na tržište.

Ovu informaciju potvrdio je na BlueSkyu Mat Piscatella iz analitičke tvrtke Circana koja prati tržište videoigara u SAD-u.

September 2025 US video game data fun fact - The PlayStation 5 has now surpassed the PlayStation 3 in lifetime installed base. So that's cool. Source: Circana Retail Tracking Service. Shout out to Maki on the InstallBase forum for reminding me about this one. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2025-10-22T13:46:18.863Z

Kad je riječ o globalnoj prodaji, Sony službeno navodi da je do 30. lipnja 2025. isporučeno više od 80,2 milijuna PlayStationa 5 diljem svijeta, dok je PlayStation 3 do 31. ožujka 2017. dosegao 87,4 milijuna isporuka. Taj datum odnosi se na razdoblje godinu dana nakon što je PlayStation 3 prestao s proizvodnjom, pa je malo vjerojatno da postoji neka skrivena, a opet značajna količina dodatno prodanih primjeraka.

No, u ovom kontekstu treba imati na umu da PlayStation 3, unatoč brojnim ekskluzivama poput MotorStorma, LittleBigPlaneta i Valkyria Chroniclesa, u SAD-u nikad nije bio toliko popularan kao konkurentski Xbox 360. S druge strane, Xbox više ne „žari i pali“ toliko u SAD-u kao nekada, stoga ni ne čudi da je PlayStation 5 doživio toliki uspjeh.

Podsjetimo da je Sony nedavno izbacio ažuriranu verziju PlayStationa 5 Digital koja umjesto 1 TB pohrane ima SSD od 825 GB, baš kao i nekadašnje deblje verzije konzole. Iako bi neki pretpostavili da je manje prostora za pohranu rezultiralo manjom cijenom, to nije tako. Cijena ove konzole u potpunosti je ista kao i cijena inačice od 1 TB koja se do sada mogla kupiti.