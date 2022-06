PS Plus poklanja God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker i Nickelodeon All-Star Brawl

Od jučer su članovima PS Plusa dostupni novi naslovi koje mogu besplatno prisvojiti, a bit će uvršteni i u PS Plus Essential koji će naslijediti dosadašnji pretplatnički model

Kao i svakog prvog utorka u mjesecu, članovi PS Plusa imaju priliku u kolekcije uvrstiti nove besplatne igre za PlayStation 4 i PlayStation 5 koje ostaju u njima zauvijek, no igrive su s aktivnom pretplatom. Kako smo svojevremeno pisali, dosadašnji pretplatnički model odlazi u povijest, a nasljeđuju ga nova tri razreda koje će igrači moći odabrati uz napomenu kako je prvi i cjenovno najniži identičan dosadašnjem PS Plusu. Drugim riječima, uz PS Plus Essential igrači će mjesečno i dalje dobivati besplatne igre, imat će pristup multiplayeru, snimanju pozicija u oblaku i posebnim popustima.

PS Plus Essential će mjesečno koštati 65 kuna, odnosno 438 kuna ukoliko platite za godinu dana, a svi navedeni benefiti su uvršteni i u Extra model uz dodatak kataloga sa stotinama igara za PS4 i PS5 koje možete zaigrati. PS Plus Extra će za jedan mjesec koštati okruglih 100 kuna, odnosno 730 kuna za 12 mjeseci.

Najjači pretplatnički model nosi naziv Premium i bit će dostupan na određenim tržištima uključujući Hrvatsku, a uz sve ranije spomenute pogodnosti donosi igre za PS3, vremenski ograničene demo inačice novih hit naslova, kao i pristup igrama sa starijih konzola, originalnog PlayStationa, PS2 i PSP-a. Prema planu, prelazak na novi plan je za naše tržište zakazan za 23. lipanj.

Vratimo se mi ovomjesečnim besplatnim igrama, od kojih u oko upada God of War iz 2018., izvrsna akcijska avantura u kojoj upoznajemo Kratosovu nježniju stranu i emotivno povezivanje sa sinom Atreusom kojeg pokušava pretvoriti u ratnika.

Ukratko, umjesto grčke mitologije na koju su se oslanjala dosadašnja poglavlja, posljednji God of War je inspiriran nordijskom, pa će se naši junaci zaputiti na najviši vrh u devet svjetova kako bi ispunili posljednju želju Atreusove majke, no tijekom avanture sukobit će se s brojnim čudovištima, pa čak i bogovima iz nordijskih mitova. Uz pogled preko ramena, velika je novost i magična sjekira koja je zamijenila dotadašnje dvije oštrice koje su bile zaštitni znak glavnog junaka.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker je pak multiplayer borilačka igra u kojoj vodimo tim od četiri ratnika iz ovog proslavljenog serijala i borimo se protiv timova ostalih igrača, a kako kažu autori, za potrebe ovog nastavka je grafička podloga u potpunosti različita od prethodnih izdanja.

Treći naslov kojeg do 4. srpnja možemo uvrstiti u kolekcije je pak Nickelodeon All-Star Brawl, bombastičan borilački naslov koji, kako mu i ime govori, ugošćuje likove iz serijala SpongeBob Squarepants, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Loud House, Danny Phantom, Aaahh!!! Real Monsters, The Wild Thornberrys, Hey Arnold!, Rugrats i mnogih drugih, a svaki od njih ima unikatne napade i poteze rađene prema njihovim osobnostima.