Stiže druga sezona God of War serije – iako još nije gotova ni prva

Amazon je već naručio drugu sezonu serije God of War, iako prva još nema ni datum izlaska. Potvrdu je dao Ronald D. Moore, bivši izvršni producent Battlestar Galactice.

„Amazon je naručio dvije sezone i pozvao me da se pridružim projektu”, rekao je Moore u podcastu The Sackhoff Show. „Trenutno sam u scenarističkoj sobi i radim na seriji“.

Moore nije igrač i priznaje da mu igranje God of Wara nije išlo najbolje. „Pokušao sam, ali kontrole su mi zbunjujući. R1? Što je to? Oh, mrtav sam!“ našalio se. Ipak, njegova supruga je ljubiteljica Skyrima, pa barem netko u obitelji bolje barata videoigrama.

Moore se projektu pridružio tek krajem prošle godine, nakon odlaska originalne ekipe. Unatoč promjenama, na seriji i dalje rade Cory Barlog iz Sony Santa Monice, Asad Qizilbash iz PlayStation Productionsa te Carter Swan, Hermen Hulst i Roy Lee.

Uz God of War, Amazon razvija i drugu sezonu hvaljene Fallout serije, čije je snimanje privremeno prekinuto zbog požara u Los Angelesu.