Sony će navodno predstaviti svoj odgovor na Game Pass već sljedeći tjedan

Još se u prosincu „šuškalo“ da će Sony ovog proljeća predstaviti novu pretplatničku uslugu za PlayStation, kao svojevrsni odgovor na Microsoftov Game Pass. Projekt Spartacus, kako ga nazivaju upućeni, trebao bi spojiti postojeće usluge PlayStation Plus i PlayStation Now, a tvrtka će ga navodno predstaviti već sljedećeg tjedna.

Kako prenosi Bloomberg, očekuje se da će Sonyjeva nova pretplatnička usluga imati tri različita ranga. Prvi će, naime, biti najsličniji trenutnoj PlayStation Plus pretplati, dok će sljedeći rangovi dodati igre za PS5 i PS5, kao i pristup proširenim demo igrama te mogućnost streamanja putem interneta.

Podsjetimo, prethodno se spominjalo da bi najviši rang mogao uključivati biblioteku klasičnih PS2 i PSP igara, no to trenutno nije potvrđeno. U svakom slučaju, Sony sa Spartacusom želi korisnicima PlayStationa pružiti novu i uzbudljivu uslugu, no čini se da će se tvrtka više oslanjati na stariji katalog videoigara, a ne na današnje nove hitove.

To, naime, potvrđuje i Bloombergov izvor, koji kaže da Sonyjeva usluga najvjerojatnije neće sadržavati najveće naslove na dan kada izađu, kao što je to, primjerice, slučaj kod Microsoftovog Game Passa.