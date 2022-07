Sony je nadopunio kataloge PS Plus Extra i Premiuma pregrštom novih naslova

Kako smo pisali u par navrata, Sony je krajem lipnja razdvojio pretplate na svoj servis PS Plus u tri razreda. Osnovni, PS Plus Essential je u osnovi onaj stari PS Plus na kojeg smo navikli, dok Extra i Premium nude dodatne pogodnosti poput kataloga sa stotinama igara koji će vremenom biti nadopunjavan novim naslovima koje je moguće igrati dokle god je valjana pretplata. Prvi set novih igara prema novom priopćenju stiže već za par dana, 19. srpnja, a predvodi ih nova akcijska avantura Stray.

Ovo je ujedno i svjetska premijera za Stray koji nas stavlja u ulogu mačke lutalice koja je odvojena od svog legla, a cilj nam je razotkriti drevni misterij i pronaći put do kuće kroz nepoznati futuristički grad. Uz cyberpunk ugođaj, lutat ćemo ulicama, podzemnom željeznicom i mračnim koridorima, te izbjegavati znatiželjne droide i prilično opasna bića koja nastanjuju ovo neobično mjesto.

Tijekom igre dobit ćemo pomoć u vidu drona B-12 koji će nam pomoći u rješavanju zagonetki i izazova od kojih će neki zahtijevati prikradanje, dok ćemo za prevladavanje drugih morati biti naporni, pa čak i blesavi kako to mačke znaju biti.

Od ostalih velikih igara, istog datuma na Extra i Premium stižu Final Fantasy VII Remake Intergrade i Marvel’s Avengers. Potonji je namijenjen vlasnicima PS4 i PS5, a riječ je o akcijskoj avanturi iz trećeg lica smještenoj u svijet Marvelovih superjunaka koja kombinira originalnu, gotovo filmsku priču s kooperativnim igranjem do četiri igrača.

Final Fantasy VII Remake Intergrade je pak proširena verzija originala koja je dodatno prilagođena igranju na PlayStationu 5, što uključuje poboljšanu grafiku i osjetilne podražaje kontrolera DualSense, a stiže i s dodatnom misijom INTERmission.

Ljubitelji Ubisoftovog serijala Assassin's Creed će biti posebno zadovoljni obzirom da u paketu s ranije spomenutim igrama stiže čak pet izdanja ovog serijala: Unity, odlični Black Flag, Rogue Remastered, Freedom Cry i The Ezio Collection. Uz njih, od 19. srpnja ćemo moći besplatno, uvjetno rečeno jer ipak plaćamo skuplju pretplatu, zaigrati i Saints Row IV: Re-Elected, Saints Row Gat out of Hell, Spirit of the North: Enhanced Edition, Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure, Jumanji The Video Game, Paw Patrol on a Roll! i ReadySet Heroes.

Svi navedeni naslov će biti dostupni za oba skuplja pretplatnička paketa, dok vlasnici Premiuma, onog najskupljeg, dodatno dobivaju dvije igre s PSP-a, No Heroes Allowed! i LocoRoco Midnight Carnival. Sumnjamo da će im ovako mršavi dodaci biti po volji obzirom na cijenu pretplate, no ovo je tek početak nadopune ponude na PS Plus servisu, vidjet ćemo kako će popis izgledati u kolovozu.