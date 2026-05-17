Xbox se preimenovao u – XBOX

Korisnici na X-u rekli su svoje. Htjeli su da se Xbox preimenuje u XBOX i sada se to i dogodilo

Microsoft je, čini se, službeno započeo rebranding Xboxa u XBOX, odnosno verziju naziva pisanu isključivo velikim slovima. Promjena je već vidljiva na njihovom profilu na X-u.

Kako prenosi The Verge, cijela priča krenula je nakon što je direktorica Xboxa Asha Sharma na X-u pokrenula anketu u kojoj je pitala korisnike preferiraju li naziv Xbox ili XBOX. Većina glasova bila je na strani verzije pisane velikim slovima, nakon čega je profil preimenovan.

Iako Microsoft nije službeno potvrdio puni rebranding, iz tvrtke su na upite medija odgovorili tek upućivanjem na Sharminu objavu. No, korištenje velikih slova zapravo nije potpuna novost jer je i originalni Xboxov logotip bio pisan na isti način, dok su sličan stil koristili i logotipi Xboxa 360, Xboxa One te Xbox Seriesa X i S.

Inače, ovaj potez dolazi svega nekoliko tjedana nakon što je Sharma ukinula naziv Microsoft Gaming i igraći odjel ponovno preimenovala u Xbox. Sve je dio njezinog plana „povratka Xboxa“, koji uključuje nadogradnje konzola usmjerene prema fanovima, novi Xboxov logotip, promjene cijena Game Passa i niz drugih novosti.