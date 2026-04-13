Microsoft donosi virtualni miš na prijenosne konzole s Windowsima

Dok Asus nudi vlastiti pokazivač kroz Armory Crate, Microsoft Gamepad Cursor ugrađen je u Xbox mode na Windowsima 11 i može se lako uključiti putem Game Bara, bez dodatnog softvera

Microsoft je počeo testirati vlastiti virtualni pokazivač miša unutar Xbox modea za prijenosna računala i konzole temeljene na Windowsu. Radi se o opciji Gamepad Cursor koja omgoućuje da lijevi analogni stick uređaja, poput Xbox Allyja X, služi kao virtualni miš.

U praksi bi to onda značilo sljedeće – lijevi stick koristi se za kretanje po zaslonu, dok desni omogućuje pomicanje gore-dolje, a tipka A služi kao klik. Ova funkcija posebno je korisna u aplikacijama koje nisu prilagođene kontrolerima, kao i u određenim dijelovima PC igara tijekom, primjerice, prijave u korisničke račune, gdje standardna navigacija često nije praktična.

Gamepad Cursor trenutačno je dostupan korisnicima u okviru programa Xbox Insider Hub, dok se šira dostupnost očekuje u jednoj od nadolazećih nadogradnji Windowsa 11.