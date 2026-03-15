Microsoft Copilot stiže na Xbox

Igrači Xboxa uskoro će moći koristiti Copilot kako bi lakše prešli level na kojem su zapeli ili saznali neke nove informacije o igri

Microsoft planira tijekom ove godine dovesti Copilot na aktualnu generaciju Xboxa, potvrdila je na Game Developers konferenciji Sonali Yadav, produktna menadžerica za AI u Xboxu.

Prema trenutnim informacijama, Copilot na Xboxu bit će posebno prilagođen igračima te će im pomagati tijekom igranja. Moći će im davati prijedloge o tome kako prijeći neki level, ponuditi savjete i strategije ili odgovoriti na neka pitanja o igri. Igrači bi tako, primjerice, mogli pitati kako pobijediti određenog bossa ili koje materijale trebaju za izradu nekog predmeta u Minecraftu.

Microsoft inače već mjesecima razvija verziju Copilota namijenjenu igrama. Tvrtka ga je već pokrenula u beta verziji unutar Xbox Appa na Windowsima 11 te na Xbox Allyju.